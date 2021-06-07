Джефф Безос отправится в космос на корабле собственной компании

Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и богатейший человек планеты по данным на июнь 2021 года Джефф Безос сообщил, что отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard, разработанным Blue Origin.

«С пяти лет я мечтал отправиться в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие с моим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», – написал Безос в своем посте в Instagram.