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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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«Дикая природа России»
Жизнь планеты

Джефф Безос отправится в космос на корабле собственной компании

National Geographic Россия
07 июня 2021
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Фото: NASA Kennedy / flickr.com
Как тебе такое, Илон Маск?

Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и богатейший человек планеты по данным на июнь 2021 года Джефф Безос сообщил, что отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard, разработанным Blue Origin. 

«С пяти лет я мечтал отправиться в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие с моим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», – написал Безос в своем посте в Instagram.

Ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard. Окончательно судьба этого места определится 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени. В Blue Origin сообщили, что братья Безосы полетят вместе с победителем аукциона.

Состояние 57-летнего Джеффа Безоса оценивается в 177 миллиардов долларов. В феврале 2021 года бизнесмен сообщил о своем решении покинуть пост гендиректора Amazon. Освободившееся время Безос посвятит продвижению Blue Origin и принадлежащей ему газеты The Washington Post, а также благотворительной деятельности. 

В мае 2019 года Blue Origin вошла в список компаний, отобранных NASA для разработки и производства прототипов космических аппаратов для высадки на Луну в рамках новой американской лунной программы «Артемида».

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