Эффектная визуализация ледникового периода похожа на Стену из «Игры престолов»

На видео воссоздан древний ледник толщиной в один километр – ролик показывает, как такой ледяной вал прошлого выглядел бы на фоне современного шотландского города Данди. Ледник нависает над городом, как знаменитая Стена, протянувшаяся по границе Семи Королевств в саге «Игра престолов».
Киран Дункан, преподаватель коммуникационного дизайна в Университете Данди, сделал этот ролик вместе с Максом ван Вик де Вризом, гляциологом из Университета Миннесоты.
Подобные этому ледники покрывали Данди и большую часть Британских островов ближе к концу последнего ледникового периода – примерно 20 000 лет назад, когда объем оледенения достигал максимума. Когда Земля снова нагрелась примерно 15 000 лет назад, ледники отступили и образовали особенности ландшафта – этому процессу и обязан своим появлением Данди Лоу.
Ван Вик де Вриз решил узнать больше о прошлом Шотландии, когда навестил свою девушку в Данди в марте прошлого года и не смог вернуться домой в США из-за карантина. Пара начала исследовать Данди и его окрестности.
Чтобы найти подробности о леднике, он просмотрел научные статьи, местные данные и модели ледников. Он также изучил спутниковые снимки современных ледников в Гренландии.
В трехминутном фильме используются методы анимированной визуализации, отснятые кадры и покадровая видеосъемка с воздуха, чтобы «оживить» древний ледник над Данди. До 3 октября ролик будут показывать на выставке Time and Tide в The McManus в Dundee's Art Gallery and Museum.
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