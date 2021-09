Эффектная визуализация ледникового периода похожа на Стену из «Игры престолов»

Чтобы найти подробности о леднике, он просмотрел научные статьи, местные данные и модели ледников. Он также изучил спутниковые снимки современных ледников в Гренландии.

В трехминутном фильме используются методы анимированной визуализации, отснятые кадры и покадровая видеосъемка с воздуха, чтобы «оживить» древний ледник над Данди. До 3 октября ролик будут показывать на выставке Time and Tide в The McManus в Dundee's Art Gallery and Museum.

