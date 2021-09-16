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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Эффектная визуализация ледникового периода похожа на Стену из «Игры престолов»

National Geographic Россия
16 сентября 2021
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Фото: Max Van Wyk de Vries / Kieran Duncan
Исследователи представили, как выглядел бы гигантский ледяной щит над холмами Шотландии.

На видео воссоздан древний ледник толщиной в один километр – ролик показывает, как такой ледяной вал прошлого выглядел бы на фоне современного шотландского города Данди. Ледник нависает над городом, как знаменитая Стена, протянувшаяся по границе Семи Королевств в саге «Игра престолов».

Киран Дункан, преподаватель коммуникационного дизайна в Университете Данди, сделал этот ролик вместе с Максом ван Вик де Вризом, гляциологом из Университета Миннесоты.

«Часть видео показывает, как мог бы выглядеть ледяной покров толщиной в один километр на фоне холма Данди Лоу. Я помню, как у меня взорвался мозг, когда Макс показал это. Можно знать числа, но только когда вы видите, как нечто подобное смотрится на фоне чего-то вроде Данди Лоу, вы действительно начинаете понимать, насколько массивным был такой ледник», – Киран Дункан.

Подобные этому ледники покрывали Данди и большую часть Британских островов ближе к концу последнего ледникового периода – примерно 20 000 лет назад, когда объем оледенения достигал максимума. Когда Земля снова нагрелась примерно 15 000 лет назад, ледники отступили и образовали особенности ландшафта – этому процессу и обязан своим появлением Данди Лоу. 

Ван Вик де Вриз решил узнать больше о прошлом Шотландии, когда навестил свою девушку в Данди в марте прошлого года и не смог вернуться домой в США из-за карантина. Пара начала исследовать Данди и его окрестности.

«Это заставило меня задуматься об этих прекрасных пейзажах и о том, как они были образованы ледяными пластами», – сказал Ван Вик де Вриз.

Чтобы найти подробности о леднике, он просмотрел научные статьи, местные данные и модели ледников. Он также изучил спутниковые снимки современных ледников в Гренландии. 

В трехминутном фильме используются методы анимированной визуализации, отснятые кадры и покадровая видеосъемка с воздуха, чтобы «оживить» древний ледник над Данди. До 3 октября ролик будут показывать на выставке Time and Tide в The McManus в Dundee's Art Gallery and Museum.

Посмотрите на визуализацию корабля голландских контрабандистов XVII века. 

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