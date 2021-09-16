Эффектная визуализация ледникового периода похожа на Стену из «Игры престолов»

На видео воссоздан древний ледник толщиной в один километр – ролик показывает, как такой ледяной вал прошлого выглядел бы на фоне современного шотландского города Данди. Ледник нависает над городом, как знаменитая Стена, протянувшаяся по границе Семи Королевств в саге «Игра престолов».

Киран Дункан, преподаватель коммуникационного дизайна в Университете Данди, сделал этот ролик вместе с Максом ван Вик де Вризом, гляциологом из Университета Миннесоты.