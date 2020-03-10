Египет открыл для посещения самую древнюю пирамиду

Пирамида была построена около 4700 лет назад в эпоху фараона Джосера, одного из правителей Третьей династии древнего Египта. Это шестиступенчатое строение высотой 60 метров внутри которого расположен лабиринт из туннельных камер и галерей, общая длина которых составляет около шести километров. Они соединяются с погребальной шахтой, расположенной в центре. Ее площадь – семь квадратных метров, а глубина — 28 метров. Такая шахта — уникальная особенность пирамиды Джосера, и не встречается в более поздних египетских усыпальницах. Архитектором пирамиды Джосера, согласно позднеегипетской традиции, считается высший сановник (чати) Джосера Имхотеп.

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