Египет открыл для посещения самую древнюю пирамиду

Египет вновь открыл пирамиду Джосера, первую из когда-либо построенных пирамид, после 14-летней реставрации стоимостью около 6,6 млн долларов.
Достопримечательность, расположенная в селении Саккара под Каиром, стала доступна впервые с 1930 года, когда египетские власти закрыли ее в связи с требованиями безопасности. Реставрационные работы начались в 2006 году и были прерваны на два года в 2011 году после народного восстания в Египте и свержения президента Хосни Мубарака.
В ходе реставрации были очищены все коридоры пирамиды и установлены современные системы освещения.
Пирамида была построена около 4700 лет назад в эпоху фараона Джосера, одного из правителей Третьей династии древнего Египта. Это шестиступенчатое строение высотой 60 метров внутри которого расположен лабиринт из туннельных камер и галерей, общая длина которых составляет около шести километров. Они соединяются с погребальной шахтой, расположенной в центре. Ее площадь – семь квадратных метров, а глубина — 28 метров. Такая шахта — уникальная особенность пирамиды Джосера, и не встречается в более поздних египетских усыпальницах. Архитектором пирамиды Джосера, согласно позднеегипетской традиции, считается высший сановник (чати) Джосера Имхотеп.
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