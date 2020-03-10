Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Египет открыл для посещения самую древнюю пирамиду

10 марта 2020
4159598132_c461511e35_k.jpg
Фото: Cale Woodley / Flickr.com
3617120211_cc3367001a_k.jpg
Фото: Guillén Pérez / Flickr.com
Пирамида Джосера
Фото: Vincent Brown / flickr.com
Пирамида Джосера считается самым древним монументальным каменным строением на Земле.

Египет вновь открыл пирамиду Джосера, первую из когда-либо построенных пирамид, после 14-летней реставрации стоимостью около 6,6 млн долларов.

Достопримечательность, расположенная в селении Саккара под Каиром, стала доступна впервые с 1930 года, когда египетские власти закрыли ее в связи с требованиями безопасности. Реставрационные работы начались в 2006 году и были прерваны на два года в 2011 году после народного восстания в Египте и свержения президента Хосни Мубарака.

12311131994_aaa4a75f8e_k.jpg
Tim Dawson / Flickr.com Пирамида Джосера в 2012 году
«Мы завершили реставрацию первой и самой древней в Египте пирамиды фараона Джосера, основателя Старого царства <…> Это первое в мире здание, построенное полностью из камня», — Халед Эль-Энани, министр древностей и туризма Египта.

В ходе реставрации были очищены все коридоры пирамиды и установлены современные системы освещения.

Мумии у древнейшей пирамиды
Читайте такжеДесятки мумий найдены возле древнейшей пирамиды мира: фото

Пирамида была построена около 4700 лет назад в эпоху фараона Джосера, одного из правителей Третьей династии древнего Египта. Это шестиступенчатое строение высотой 60 метров внутри которого расположен лабиринт из туннельных камер и галерей, общая длина которых составляет около шести километров. Они соединяются с погребальной шахтой, расположенной в центре. Ее площадь – семь квадратных метров, а глубина — 28 метров. Такая шахта — уникальная особенность пирамиды Джосера, и не встречается в более поздних египетских усыпальницах. Архитектором пирамиды Джосера, согласно позднеегипетской традиции, считается высший сановник (чати) Джосера Имхотеп.

Почитайте, как в Египте нашли уникальное захоронение мумифицированных животных и птиц. 