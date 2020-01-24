Эйнштейна с высунутым языком отчеканили на самой маленькой монете в мире

Монетный двор Швейцарии объявил о выпуске партии самых маленьких монет в мире. Диаметр денежного знака составляет всего 2,96 миллиметра, а вес — 0,063 грамма.

Основой для изображения Альберта Эйнштейна послужил его знаменитый снимок, сделанный в 1951 году в день, когда знаменитому физику исполнилось 72 года.

Монета имеет номинальную стоимость в четверть швейцарского франка (около $0,26) и доступна для заказа онлайн за 199 франков. В комплект войдет специальная упаковка для хранения, а также увеличительное стекло и подсветка.