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Жизнь планеты

Эйнштейна с высунутым языком отчеканили на самой маленькой монете в мире

24 января 2020
Самая маленькая монета в мире
Ее можно рассмотреть только под увеличительным стеклом.

Монетный двор Швейцарии объявил о выпуске партии самых маленьких монет в мире. Диаметр денежного знака составляет всего 2,96 миллиметра, а вес — 0,063 грамма.

Основой для изображения Альберта Эйнштейна послужил его знаменитый снимок, сделанный в 1951 году в день, когда знаменитому физику исполнилось 72 года.

Монета имеет номинальную стоимость в четверть швейцарского франка (около $0,26) и доступна для заказа онлайн за 199 франков. В комплект войдет специальная упаковка для хранения, а также увеличительное стекло и подсветка.

«Мы хотели расширить границы технологий и достичь чего-то уникального. Swissmint черпал вдохновение у Альберта Эйнштейна, не в последнюю очередь благодаря его решимости и терпению», – монетный двор Швейцарии.

Альберт Эйнштейн долгие годы жил в Швейцарии: он закончил в Цюрихе Высшее техническое училище (Политехникум), в котором позднее преподавал, а в 1901 году получил гражданство этой страны. С 1903 по 1905 год Эйнштейн проживал в столице Швейцарии — Берне. Именно там он разработал свою теорию относительности.

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