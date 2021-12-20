Эксперты предупреждают: кулоны против 5G оказались крайне радиоактивными

Голландские ученые предупредили владельцев анти-5G кулонов и других украшений с «отрицательными ионами», что эти предметы являются постоянными источниками ионизирующего излучения. Предупреждение было выпущено голландским управлением по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) в отношении десяти типов таких изделий. В частности, речь идет о кулоне Quantum Pendant, маске для сна Serenity Mask, а также браслетах под брендами Energy Armor, Magnetix и Nero.

«Воздействие ионизирующего излучения может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья. Из-за потенциального риска для здоровья, который они представляют, эти потребительские товары, содержащие радиоактивные материалы, запрещены законом. Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК и вызвать, например, покраснение кожи. Для этих конкретных продуктов были измерены только низкие уровни радиации.

Однако тот, кто носит такое изделие в течение длительного периода (год, 24 часа в сутки), может подвергнуться воздействию радиации, превышающей строгий предел воздействия на кожу, действующий в Нидерландах. Во избежание любого риска ANVS призывает владельцев таких вещей не носить их впредь», – говорится в сообщении ведомства.