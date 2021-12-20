Эксперты предупреждают: кулоны против 5G оказались крайне радиоактивными

Голландские ученые предупредили владельцев анти-5G кулонов и других украшений с «отрицательными ионами», что эти предметы являются постоянными источниками ионизирующего излучения. Предупреждение было выпущено голландским управлением по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) в отношении десяти типов таких изделий. В частности, речь идет о кулоне Quantum Pendant, маске для сна Serenity Mask, а также браслетах под брендами Energy Armor, Magnetix и Nero.
«Воздействие ионизирующего излучения может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья. Из-за потенциального риска для здоровья, который они представляют, эти потребительские товары, содержащие радиоактивные материалы, запрещены законом. Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК и вызвать, например, покраснение кожи. Для этих конкретных продуктов были измерены только низкие уровни радиации.
Однако тот, кто носит такое изделие в течение длительного периода (год, 24 часа в сутки), может подвергнуться воздействию радиации, превышающей строгий предел воздействия на кожу, действующий в Нидерландах. Во избежание любого риска ANVS призывает владельцев таких вещей не носить их впредь», – говорится в сообщении ведомства.
Отрицательные эффекты ионизирующего излучения хорошо известны и документально подтверждены. Ионы – это электрически заряженные атомы. Катионы имеют больше протонов, чем электронов, и, следовательно, имеют положительный заряд, а анионы («отрицательные ионы») имеют отрицательный заряд, потому что электронов больше, чем протонов.
Лучи высокой энергии могут «сбивать» электроны с атомов, и образовавшиеся свободные электроны затем сталкиваются с другими атомами, создавая еще больше ионов. Это может вызвать неестественные химические реакции в живых клетках, разрывая цепи ДНК, в результате чего клетка либо умирает, либо мутирует.
Развертывание сетей пятого поколения (5G) столкнулось с серьезным противодействием по всему миру в связи со слухами о возможном негативном влиянии 5G на здоровье человека из-за увеличения воздействия радиочастотных электромагнитных полей. Некоторые конспирологи связывают развертывание сетей 5G с ускоренным распространением коронавирусной инфекции.
Вместе с этим активно развивается рынок продажи изделий, создатели которых обещают защиту от якобы вредного воздействия 5G.
В прошлом году 15 стран-членов ЕС призвали Европейскую комиссию рассмотреть серию теорий заговора, которые привели к многочисленным поджогам телекоммуникационных мачт.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что сети пятого поколения безопасны, и что нет ничего принципиально отличного в физических характеристиках радиосигналов, производимых 5G, от радиосигналов, производимых 3G и 4G.