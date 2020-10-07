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Жизнь планеты
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Тест: как не попасть на крючок гринвошинга

07 октября 2020
Умеете ли вы выбирать экотовары?
Document

Согласно исследованиям, 70% экологических заявлений на российском рынке ничем не подкрепляются. Умея распознавать гринвошинг («зеленую спекуляцию») и выбирать экотовары, мы не только защищаем себя и близких от недобросовестных заявлений, но и «воспитываем» рынок. Чем более просвещенными и разборчивыми становятся потребители, тем больше причин у бизнеса становиться экологичнее, внедрять прогрессивные практики и производить предпочтительные для планеты товары.

Этот короткий тест — не просто проверка знаний. Он их источник и помощник в систематизации. Желаем удачи!

Вопрос 1/

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