Тест: как не попасть на крючок гринвошинга

Согласно исследованиям, 70% экологических заявлений на российском рынке ничем не подкрепляются. Умея распознавать гринвошинг («зеленую спекуляцию») и выбирать экотовары, мы не только защищаем себя и близких от недобросовестных заявлений, но и «воспитываем» рынок. Чем более просвещенными и разборчивыми становятся потребители, тем больше причин у бизнеса становиться экологичнее, внедрять прогрессивные практики и производить предпочтительные для планеты товары.

Этот короткий тест — не просто проверка знаний. Он их источник и помощник в систематизации. Желаем удачи!