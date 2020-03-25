В Лондоне появилась улица, где можно зарядить электрокар от каждого фонарного столба

Компания Siemens представила первую в Великобритании улицу, полностью переоборудованную для зарядки электромобилей (EV). На Сазерленд-авеню появились 24 фонарных столба, которые одновременно стали точками подзарядки. В ближайшее время аналогичным образом будут переоборудованы две прилегающие дороги.

Компания Siemens провела исследование, которое показало, что 36% британских автомобилистов планировали купить гибридный автомобиль или электрокар в качестве своего следующего транспортного средства. При этом, 40% заявили, что недостаточное количество точек зарядки помешало им сделать это раньше. Компания отмечает, что 80% автомобилистов считают, что в Лондоне необходимо улучшить качество воздуха. Сейчас в Лондоне есть 296 точек зарядки для электрокаров.