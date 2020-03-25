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Жизнь планеты

В Лондоне появилась улица, где можно зарядить электрокар от каждого фонарного столба

25 марта 2020
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Фото: press.siemens.com
Проект Electric Avenue реализован компанией Siemens.

Компания Siemens представила первую в Великобритании улицу, полностью переоборудованную для зарядки электромобилей (EV). На Сазерленд-авеню появились 24 фонарных столба, которые одновременно стали точками подзарядки. В ближайшее время аналогичным образом будут переоборудованы две прилегающие дороги.

Компания Siemens провела исследование, которое показало, что 36% британских автомобилистов планировали купить гибридный автомобиль или электрокар в качестве своего следующего транспортного средства. При этом, 40% заявили, что недостаточное количество точек зарядки помешало им сделать это раньше. Компания отмечает, что 80% автомобилистов считают, что в Лондоне необходимо улучшить качество воздуха. Сейчас в Лондоне есть 296 точек зарядки для электрокаров. 

«Мы знаем, что загрязнение воздуха в Лондоне наполовину вызвано автомобильным транспортом, а Вестминстер является особенно оживленным районом. Хотя мы не можем решить проблему качества воздуха в одночасье, проект «Electric Avenue W9» является важной демонстрацией того, что возможно при использовании существующей городской инфраструктуры. Он иллюстрирует, как будут выглядеть жилые улицы в ближайшем будущем, и ускоряет переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов», — Чедрик Нейке, член правления Siemens AG и генеральный директор Siemens Smart Infrastructure.

Технология использует уже готовую уличную инфраструктуру. Для подключения станций Siemens не приходится демонтировать дорожное покрытие и прокладывать новые кабели. В зарядке будет установлен счетчик, который выставит счет клиенту за приобретенные киловатт-часы.

Великобритания планирует к 2035 году полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу более «чистых» электромобилей. В ближайшие 15 лет британским компаниям предстоит развернуть по всей стране развитую сеть электрических зарядных станций и обеспечить их требуемой мощностью.

Посмотрите на зверей, которые шагают через ручей по мосту из бревна!

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