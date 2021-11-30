Елизавета II больше не королева Барбадоса. На острове изменили форму правления

Барбадос официально изменил свою политическую систему. Он был колонией Великобритании с 1627 года, когда на необитаемый тогда карибский остров прибыли первые английские поселенцы. Ровно 55 лет назад, 30 ноября 1966 года, Барбадос обрел независимость от короны, оставаясь членом Содружества наций. Главой Барбадоса считался британский монарх, «царствующий, но не правящий». Королева Елизавета II назначала своих представителей, генерал-губернаторов, на основе рекомендации местных властей, а исполнительную власть осуществляло национальное правительство.

В сентябре 2020 года генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мейсон заявила, что «пришло время полностью оставить позади колониальное прошлое». Тогда решили, что страна станет парламентской республикой во главе с президентом с ноября 2021 года: в следующую дату дня независимости.