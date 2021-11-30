Елизавета II больше не королева Барбадоса. На острове изменили форму правления
Барбадос официально изменил свою политическую систему. Он был колонией Великобритании с 1627 года, когда на необитаемый тогда карибский остров прибыли первые английские поселенцы. Ровно 55 лет назад, 30 ноября 1966 года, Барбадос обрел независимость от короны, оставаясь членом Содружества наций. Главой Барбадоса считался британский монарх, «царствующий, но не правящий». Королева Елизавета II назначала своих представителей, генерал-губернаторов, на основе рекомендации местных властей, а исполнительную власть осуществляло национальное правительство.
В сентябре 2020 года генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мейсон заявила, что «пришло время полностью оставить позади колониальное прошлое». Тогда решили, что страна станет парламентской республикой во главе с президентом с ноября 2021 года: в следующую дату дня независимости.
Чтобы официально обозначить смену власти, в ночь на 30 ноября 2021 года устроили последний салют британской монархии, а королевский штандарт спустили и заменили на национальный флаг. Сандра Мейсон была приведена к президентской присяге.
В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали принц Чарльз и певица Рианна. В своем выступлении принц подтвердил продолжающиеся связи между двумя странами, несмотря на изменение формы правления. Он передал «самые теплые добрые пожелания» от королевы, которая уверяет, что нация занимает «особое место» в ее сердце.
Новый президент наградила принца орденом свободы Барбадоса, а Рианне был присвоен статус «национального героя». Рианна – уроженка Барбадоса с– 2018 года уже занимает должность чрезвычайного и полномочного посла страны.
После выхода Барбадоса из-под формальной власти британской короны в мире остается 14 стран, считающих британского монарха главой государства. В их числе — Канада, Австралия, Новая Зеландия и Ямайка. В Британском содружестве наций – объединении, которое на настоящий момент насчитывает 54 государства – Барбадос остается, и политический режим там не изменится.