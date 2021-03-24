Энергию приливов начали использовать для зарядки электромобилей

Пункт подзарядки электромобилей, использующий приливную энергию, начал работу на острове к северу от материковой Шотландии.

Объект расположен на острове Йелл, который является частью Шетландского архипелага, состоящего примерно из сотни островов. Зарядная станция получает электричество от Nova Innovation Shetland Tidal Array, четырехтурбинной установки в Блумалл Саунд, проливе между Йеллом и другим островом под названием Унст.

Nova Innovation описала проект как «первую в истории электромобилей […] точку зарядки, где водители могут заправляться непосредственно от источника приливной энергии». Также была развернута система хранения аккумуляторных батарей, чтобы обеспечить постоянное снабжение транспортных средств.

Правительство Шотландии ранее объявляло о намерении к 2030 году избавиться от потребности в новых дизельных и бензиновых фургонах и автомобилях. Финансирование проекта на Йелле поступило от Transport Scotland, транспортного агентства страны.