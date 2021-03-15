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Жизнь планеты

«Это похоже на конец света». Пекин накрыла мощнейшая песчаная буря

National Geographic Россия
15 марта 2021
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Фото: YouTube
Пострадал не только Китай, но и соседние страны.

В понедельник китайская столица оказалась во власти песчаной бури, которую национальное метеобюро назвало сильнейшей за последние 10 лет. 

Шторм вызвал беспрецедентный скачок загрязнения воздуха — в некоторых районах показатели в 160 раз превысили норму. Авиасообщение в Пекине приостановлено, отменены сотни рейсов. 

От песчаной бури пострадали как минимум 12 провинций страны, улучшение погоды ожидается только ночью.

«Это похоже на конец света. В такую погоду не хочется выходить на улицу», — говорит жительница Пекина Флора Цзоу.

Уровень загрязнения ультрадисперсными частицами класса РМ10 в шести районах Пекина составил более 8100 микрограммов на кубический метр. При этом, согласно директивам Всемирной организации здравоохранения, считаются уровни от 0 до 54, а от 55 до 154 называются «умеренными».

От песчаных бурь пострадал не только Китай. Как сообщает ВВС, песок в Поднебесную был принесен из Монголии. В этой стране в результате экстремальных погодных явлений погибли шесть человек,  десятки пропали без вести.

Аналогичные явления наблюдались в Катаре и Саудовской Аравии. Тучи песка и пыли появились в этих странах вместе с экстремальной жарой.

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