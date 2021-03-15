«Это похоже на конец света». Пекин накрыла мощнейшая песчаная буря

От песчаной бури пострадали как минимум 12 провинций страны, улучшение погоды ожидается только ночью.

«Это похоже на конец света. В такую погоду не хочется выходить на улицу», — говорит жительница Пекина Флора Цзоу.

Уровень загрязнения ультрадисперсными частицами класса РМ10 в шести районах Пекина составил более 8100 микрограммов на кубический метр. При этом, согласно директивам Всемирной организации здравоохранения, считаются уровни от 0 до 54, а от 55 до 154 называются «умеренными».

От песчаных бурь пострадал не только Китай. Как сообщает ВВС, песок в Поднебесную был принесен из Монголии. В этой стране в результате экстремальных погодных явлений погибли шесть человек, десятки пропали без вести.