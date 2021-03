«Это похоже на конец света». Пекин накрыла мощнейшая песчаная буря

Пострадал не только Китай, но и соседние страны.

В понедельник китайская столица оказалась во власти песчаной бури, которую национальное метеобюро назвало сильнейшей за последние 10 лет. Шторм вызвал беспрецедентный скачок загрязнения воздуха — в некоторых районах показатели в 160 раз превысили норму. Авиасообщение в Пекине приостановлено, отменены сотни рейсов.

There's a sandstorm in Beijing today, much of the North actually, looks pretty bad pic.twitter.com/Unp1UrGuXp — 🌿社畜🔨 (@applesncrack) March 15, 2021

Beijing and parts of northern China hit by major sandstorm, leading to the cancelation of hundreds of flights. https://t.co/cQQlTOBz5y pic.twitter.com/yUiDrpeY88 — ABC News (@ABC) March 15, 2021

Beijing and other parts of northern China hit by biggest sandstorm in 10 years; at least 6 dead, 81 missing in neighboring Mongolia pic.twitter.com/rlJa0stgRf — BNO News (@BNONews) March 15, 2021

От песчаной бури пострадали как минимум 12 провинций страны, улучшение погоды ожидается только ночью. «Это похоже на конец света. В такую погоду не хочется выходить на улицу», — говорит жительница Пекина Флора Цзоу. Уровень загрязнения ультрадисперсными частицами класса РМ10 в шести районах Пекина составил более 8100 микрограммов на кубический метр. При этом, согласно директивам Всемирной организации здравоохранения, считаются уровни от 0 до 54, а от 55 до 154 называются «умеренными». От песчаных бурь пострадал не только Китай. Как сообщает ВВС, песок в Поднебесную был принесен из Монголии. В этой стране в результате экстремальных погодных явлений погибли шесть человек, десятки пропали без вести.