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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Жизнь планеты

Этот астероид засекли за два часа до его падения у берегов Исландии

National Geographic Россия

Фото: space.com

Фото: space.com

Жители острова сообщили, что 11 марта слышали грохот и видели вспышку света.

Небольшой астероид влетел в атмосферу нашей планеты над Исландией в прошлую пятницу — уже через два часа после того, как его заметил астроном из Венгрии. 

Эксперты говорят, что каменистое космическое тело, названное 2022 EB5, большей частью сгорело в атмосфере нашей планеты. Но даже если бы астероид столкнулся с поверхностью Земли, то не причинил бы серьезного вреда, поскольку его диаметр составлял около трех метров. 

Некоторые жители Исландии сообщили, что слышали грохот или видели вспышку света примерно в то время, когда EB5 2022 несся по небу со скоростью 18,5 км/с между Гренландией и Норвегией. Никаких следов метеорита пока не обнаружено – вероятнее всего, он упал в море. 

EB5 2022 был обнаружен за два часа до столкновения с земной атмосферой венгерским астрономом Кристианом Сарнецким, работающим на станции, которая является частью обсерватории Конколи недалеко от Будапешта.

Данные с наземных инфразвуковых станций в Исландии и Гренландии помогли определить, что мощность взрыва, произведенного астероидом, составила примерно 2-3 килотонны в тротиловом эквиваленте.

EB5 2022 стал пятым подобным объектом, падение которого отслеживалось до его появления в атмосфере Земли. Впервые это произошло в октябре 2008 года: тогда 4,1-метровый астероид 2008 TC3 был обнаружен за 19 часов до того, как взорвался над Нубийской пустыней.

По расчетам астрономов, в ближайшие дни сразу несколько астероидов (2022 DX2, 2022 DR3, 2018 GY, 2022 ES3 и 2022 EO4) будут пролетать мимо нашей планеты.

Недавно в Солнечной системе обнаружили первый четверной астероид. Узнайте, что это такое. 

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