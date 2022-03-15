Этот астероид засекли за два часа до его падения у берегов Исландии

Жители острова сообщили, что 11 марта слышали грохот и видели вспышку света.

Небольшой астероид влетел в атмосферу нашей планеты над Исландией в прошлую пятницу — уже через два часа после того, как его заметил астроном из Венгрии.

Confirmation image of 5th Earth impactor 2022 EB5

Additional observation of this object about 2-4 m in diameter specified the location of impact around 21:22 UTC north from Iceland, near the Jan Mayen island. And it happened. Congratulations to K. Sárneczky! pic.twitter.com/HTo4HEP81v — Stefan Kurti (@KurtiStefan) March 12, 2022

Эксперты говорят, что каменистое космическое тело, названное 2022 EB5, большей частью сгорело в атмосфере нашей планеты. Но даже если бы астероид столкнулся с поверхностью Земли, то не причинил бы серьезного вреда, поскольку его диаметр составлял около трех метров.

Некоторые жители Исландии сообщили, что слышали грохот или видели вспышку света примерно в то время, когда EB5 2022 несся по небу со скоростью 18,5 км/с между Гренландией и Норвегией. Никаких следов метеорита пока не обнаружено – вероятнее всего, он упал в море.

EB5 2022 был обнаружен за два часа до столкновения с земной атмосферой венгерским астрономом Кристианом Сарнецким, работающим на станции, которая является частью обсерватории Конколи недалеко от Будапешта.

Данные с наземных инфразвуковых станций в Исландии и Гренландии помогли определить, что мощность взрыва, произведенного астероидом, составила примерно 2-3 килотонны в тротиловом эквиваленте.

EB5 2022 стал пятым подобным объектом, падение которого отслеживалось до его появления в атмосфере Земли. Впервые это произошло в октябре 2008 года: тогда 4,1-метровый астероид 2008 TC3 был обнаружен за 19 часов до того, как взорвался над Нубийской пустыней.

Infrasound detection from 2022 EB5 impact off the coast of Iceland at I37NO between 2223-2227 UTC. Below is I18DK infrasound data in Greenland. Arrival near 2340 UTC. From this data yield is approximately 2-3 kT TNT. At 15 km/s, this is roughly 3-4 m diameter. @WesternU #2002EB5 pic.twitter.com/FYI9jn7zCb — Peter Brown (@pgbrown) March 12, 2022

По расчетам астрономов, в ближайшие дни сразу несколько астероидов (2022 DX2, 2022 DR3, 2018 GY, 2022 ES3 и 2022 EO4) будут пролетать мимо нашей планеты.

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