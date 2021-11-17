Этот небоскреб может поглощать углерод и заменяет тысячи деревьев

С 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго проходила 26-я конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата. На ней прозвучало много выступлений; было принято немало решений, и были рассмотрены различные концепции, направленные на борьбу с глобальным потеплением.
Один из самых перспективных проектов представило американское архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Замысел пойдет на пользу всей планете, притом реализовать его не так сложно.
Ориентируясь на такую цель, архитекторы создали Urban Sequoia («Городская секвойя») – небоскреб нового типа с отрицательными выбросами углекислого газа. В его строительстве будут использоваться дерево и легкий костробетон: эти биоматериалы эффективно поглощают и накапливают углерод. Также в здание будут встроены системы прямого улавливания выбросов из воздуха.
По подсчетам разработчиков, одна конструкция сможет улавливать до 120 тонн углерода на квадратный километр, или до 1000 тонн углерода в год, что эквивалентно 48 500 деревьям. За 60 лет эксплуатации высотка поглотит на 400 процентов больше углерода, чем выделится в атмосферу при ее строительстве.
Если бы каждый город во всем мире построил «Городские секвойи», эта искусственная среда могла бы ежегодно удалять до 1,6 миллиарда тонн углерода из атмосферы. «Сила этой идеи в том, что она легко достижима. Наше предложение объединяет свежие дизайнерские идеи с природными решениями, новыми и текущими технологиями поглощения углерода, интегрируя их способами, которые ранее не применялись», – говорят разработчики.
Urban Sequoia – это следующий шаг после «вертикальных садов»: озелененных небоскребов, которые уже давно возводятся во всем мире.