Этот небоскреб может поглощать углерод и заменяет тысячи деревьев

С 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго проходила 26-я конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата. На ней прозвучало много выступлений; было принято немало решений, и были рассмотрены различные концепции, направленные на борьбу с глобальным потеплением.

Один из самых перспективных проектов представило американское архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Замысел пойдет на пользу всей планете, притом реализовать его не так сложно.