Эверест оказался выше, чем считалось ранее

Высота гор определяется относительно уровня моря в качестве основы. Таким образом, речь идет не столько о том, где находится вершина, сколько о том, где находится основание горы. Непал использовал Бенгальский залив в качестве отправной точки, но Индия обследовала точку ближе к Эвересту, недалеко от границы между Индией и Непалом и предоставила непальским геодезистам высоту в этой точке.

Оттуда Непал построил сеть станций прямой видимости протяженностью почти 250 км до точки, где Эверест впервые стал видимым, создав цепочку точек, которые можно было измерить и сложить.

Китайские геодезисты в качестве отправной точки использовали Желтое море. Исследователи обеих стран также использовали тригонометрические формулы для расчета высоты вершины.

Однако, несмотря на основательную наземную работу, кому-то все равно необходимо было оказаться на вершине горы. Непальские геодезисты поднялись на Эверест в прошлом году, в то время как китайские ученые оказались на вершине в мае этого года, став единственной командой, которая достигла пика горы в 2020 году после того, как Непал приостановил все экспедиции во время пандемии коронавируса.

Официальные лица Непала заявили, что использовали 12 различных нижних пиков в окраинах Эвереста для своих тригонометрических расчетов, чтобы получить более точный результат. Китайские исследователи использовали тот же метод.