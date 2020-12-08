Эверест оказался выше, чем считалось ранее

Новые измерения проводились совместно китайскими и непальскими исследователями. Геодезисты обеих стран согласовали новую высоту горы Эверест — 8848,86 метра.
До сих пор общеупотребительным значением высоты Эвереста считалось 8 848 м. Такая высота была получена геологической службой Индии в 1954 году. Китай ранее оценивал высоту горы в 8 844 метра, а Непал не проводил своих измерений.
Некоторые геологи предполагали, что сильное землетрясение в 2015 году могло повлиять на высоту Эвереста. Ученые обнаружили, что некоторые другие гималайские вершины, такие как Лангтанг Гимал, недалеко от эпицентра, после землетрясения уменьшились в высоте примерно на метр.
Другие утверждали, что гора Эверест, как и другие пики Гималаев, могла со временем расти из-за движущихся тектонических плит, на которых она расположена. Но эксперты говорят, что сильные землетрясения могут обратить этот процесс вспять.
«Землетрясение 2015 года также является основной причиной того, что мы повторно измерили гору», — говорит Дамодар Дхакал, представитель отдела исследований Непала.
After more than a decade of dispute and controversy, China and Nepal have finally agreed on how tall Mount Everest is.— CNN International (@cnni) December 8, 2020
The world's highest peak stands at 8848.86 meters (about 29,032 feet), officials from both countries announced. https://t.co/NF0beHYZR6
Высота гор определяется относительно уровня моря в качестве основы. Таким образом, речь идет не столько о том, где находится вершина, сколько о том, где находится основание горы. Непал использовал Бенгальский залив в качестве отправной точки, но Индия обследовала точку ближе к Эвересту, недалеко от границы между Индией и Непалом и предоставила непальским геодезистам высоту в этой точке.
Оттуда Непал построил сеть станций прямой видимости протяженностью почти 250 км до точки, где Эверест впервые стал видимым, создав цепочку точек, которые можно было измерить и сложить.
Китайские геодезисты в качестве отправной точки использовали Желтое море. Исследователи обеих стран также использовали тригонометрические формулы для расчета высоты вершины.
Однако, несмотря на основательную наземную работу, кому-то все равно необходимо было оказаться на вершине горы. Непальские геодезисты поднялись на Эверест в прошлом году, в то время как китайские ученые оказались на вершине в мае этого года, став единственной командой, которая достигла пика горы в 2020 году после того, как Непал приостановил все экспедиции во время пандемии коронавируса.
Официальные лица Непала заявили, что использовали 12 различных нижних пиков в окраинах Эвереста для своих тригонометрических расчетов, чтобы получить более точный результат. Китайские исследователи использовали тот же метод.
Обе стороны также использовали в своих расчетах глобальные навигационные спутниковые системы. Вторая экспедиция установила на вершине Эвереста китайскую навигационную спутниковую систему BeiDou, которая является конкурентом американской глобальной системы позиционирования (GPS).
«С помощью этой системы также будут измеряться глубина снежного покрова, погода и скорость ветра, чтобы помочь в мониторинге ледников и для защиты окружающей среды», — сообщило китайское государственное информационное агентство Синьхуа.
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