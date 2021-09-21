Европа с высоты птичьего полета: видеопутешествия с National Geographic продолжаются
Увидеть инженерные секреты при прокладке самого длинного в мире глубоководного кабеля в Норвегии, оценить удивительную сохранность 2000-летнего римского амфитеатра в Хорватии, прогуляться по самому длинному в мире пешеходному мосту в Португалии реально даже не выходя из дома. Включайте канал National Geographic на MEGOGO и окажитесь там, где ещё не бывали, вместе с третьим сезоном сериала «Европа с высоты птичьего полета».
Проект, стартовавший в 2019 году, сразу получил высокую оценку от зрителей и профессионального сообщества. Два предыдущих сезона были посвящены полетам «не во сне, а наяву» над Италией, Голландией, Германией, Польшей, Испанией, Великобританией, Францией, Турцией, Финляндией, Швецией, Грецией и Венгрией. Теперь пора познакомиться с другими европейскими странами и их чудесами.
Зрители смогут отправиться в захватывающее путешествие, где, помимо ярких эмоций, получат представление о том, как традиции, инженерное искусство и природные чудеса формируют европейский континент. С помощью беспрецедентной воздушной съемки сериал позволит по-новому взглянуть на достопримечательности этих стран, а также познакомит с традициями и укладом жизни людей, которые их населяют.
Любуйтесь Европой, не выходя из дома: даже закрытые границы не преграда для настоящих любителей открывать что-то новое на канале National Geographic.
В третьем сезоне видеопутешествий вы «пролетите» над древним городом Стон в Хорватии, знаменитым стадионом «Кроук Парк» в Ирландии, самой крутой фуникулерной дорогой в мире, расположенной в Швейцарии, и другими удивительными местами. В новых эпизодах проекта также можно будет оценить красоту природы этих регионов, а благодаря ускоренной воздушной съемке за считанные секунды насладиться сменой времен года.
Приключения стартовали 13 сентября в 21.00 – включайте канал National Geographic на MEGOGO. Каждый понедельник в 21.00 вас будут ждать новые страны и незабываемые и неповторимые виды в сериале «Европа с высоты птичьего полета».