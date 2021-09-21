Европа с высоты птичьего полета: видеопутешествия с National Geographic продолжаются

Увидеть инженерные секреты при прокладке самого длинного в мире глубоководного кабеля в Норвегии, оценить удивительную сохранность 2000-летнего римского амфитеатра в Хорватии, прогуляться по самому длинному в мире пешеходному мосту в Португалии реально даже не выходя из дома. Включайте канал National Geographic на MEGOGO и окажитесь там, где ещё не бывали, вместе с третьим сезоном сериала «Европа с высоты птичьего полета».

Проект, стартовавший в 2019 году, сразу получил высокую оценку от зрителей и профессионального сообщества. Два предыдущих сезона были посвящены полетам «не во сне, а наяву» над Италией, Голландией, Германией, Польшей, Испанией, Великобританией, Францией, Турцией, Финляндией, Швецией, Грецией и Венгрией. Теперь пора познакомиться с другими европейскими странами и их чудесами.