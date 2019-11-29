Европарламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

Заседание Европейского парламента состоялось во французском Страсбурге. За принятие символического документа об официальном объявлении климатической чрезвычайной ситуации проголосовали 429 членов парламента, 225 – выступили против.

Авторы документа призывают Еврокомиссию принять соответствующие меры и возлагают на государства-члены более активную роль в борьбе с климатическими изменениями.

«ЕП принял резолюцию, объявляющую климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию в Европе и во всем мире. Евродепутаты ожидают, что Еврокомиссия обеспечит полное соответствие всех законодательных и бюджетных предложений задаче ограничения глобального потепления до уровня ниже 1,5 градуса по Цельсию», – говорится в сообщении.

В отдельной резолюции парламент призывает ЕС представить свою стратегию достижения углеродного нейтралитета к 2050 году.

Депутаты Европарламента также призвали новую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен включить цель сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году в будущее единое европейское экологическое соглашение, которое новая Еврокомиссия обещала выработать в течение своего мандата.