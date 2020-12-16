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Жизнь планеты

FDA одобрило генетически модифицированных свиней для пищевого и медицинского использования

National Geographic Россия
16 декабря 2020
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Фото: revivicor.com
Планов по их продаже в супермаркетах пока нет.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило генетически модифицированную свинью для потребления человеком и терапевтического использования.

Это одобрение FDA стало вторым разрешением на потребление генетически модифицированных животных в США вслед за одобрением быстрорастущего лосося в 2015 году. 

Новых «безаллергенных» ГМО-свиней, получивших наименование GalSafe, вывела биомедицинская компания Revivicor. Эти идентичны обычным за одним исключением: в их организме не производится галактоза-альфа-1,3-галактоза («альфа-гал»). Этот дисахарид распространен в природе и встречается у всех млекопитающих, кроме людей и человекообразных обезьян. 

Как правило, организм быстро нейтрализует поступающие с едой молекулы «альфа-гал», но иногда они могут привести к развитию острой пищевой аллергии — «альфа-гал-синдрома». Ожидается, что с этой стороны свиньи GalSafe будут полностью безопасны.

«Сегодняшнее первое в истории одобрение продукта биотехнологии животных как для продуктов питания, так и в качестве потенциального источника для биомедицинского использования представляет собой огромную веху для научных инноваций», — Стивен Хан, комиссар FDA.

Хотя FDA одобрило употребление в пищу мяса ГМО-свиней, у компании Revivicor нет планов по ее коммерческой продаже в магазинах и супермаркетах. Вместо этого, ученые планируют продолжить исследования в области трансплантологии. В частности, в настоящее время изучается безопасность трансплантации кожи после тяжелых ожогов с использованием тканей свиней GalSafe.

В дальнейшем свиньи GalSafe могут использоваться для выращивания тканей или органов для трансплантации. 

В 2015 году FDA разрешило употребление в пищу генетически модифицированного лосося AquAdvantage. Это атлантический лосось с внедренными ДНК, влияющими на более быстрый рост по сравнению с обычным атлантическим лососем.

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