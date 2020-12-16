FDA одобрило генетически модифицированных свиней для пищевого и медицинского использования

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило генетически модифицированную свинью для потребления человеком и терапевтического использования.

Это одобрение FDA стало вторым разрешением на потребление генетически модифицированных животных в США вслед за одобрением быстрорастущего лосося в 2015 году.

Новых «безаллергенных» ГМО-свиней, получивших наименование GalSafe, вывела биомедицинская компания Revivicor. Эти идентичны обычным за одним исключением: в их организме не производится галактоза-альфа-1,3-галактоза («альфа-гал»). Этот дисахарид распространен в природе и встречается у всех млекопитающих, кроме людей и человекообразных обезьян.

Как правило, организм быстро нейтрализует поступающие с едой молекулы «альфа-гал», но иногда они могут привести к развитию острой пищевой аллергии — «альфа-гал-синдрома». Ожидается, что с этой стороны свиньи GalSafe будут полностью безопасны.