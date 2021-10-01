Ферма по добыче биткоинов на вулканической энергии: пример Сальвадора

5 июня президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что биткойны станут в стране законным платежным средством. Через несколько дней был принят соответствующий закон, вступивший в силу 7 сентября. Это первый в мире пример признания криптовалюты на официальном уровне.

Первым шагом была закупка государством 400 биткоинов ($21 млн на тот момент). Для использования был создан криптовалютный кошелек Chivo (на сальвадорском сленге это означает «круто»), доступный во всех странах для денежных переводов. Принцип его работы напоминает PayPal: деньги отправляются в приложение, правительство субсидирует комиссию за перевод и удерживает реальные доллары, а адресат получает цифровую валюту. Если средства нужно обналичить — для этого по всей стране установлены 200 банкоматов и 50 киосков. Этими мерами Сальвадор рассчитывает сэкономить 400 миллионов долларов в год на сборах с денежных переводов, отправляемых ее гражданами на родину из-за рубежа.

Следующей инновацией стала собственная майнинговая ферма, которая работает на энергии вулкана. Оценив возможности, которые его стране дает природа, Найиб Букеле стал инициатором создания первой и, вероятно, не последней фермы для майнинга биткойнов.