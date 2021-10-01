Ферма по добыче биткоинов на вулканической энергии: пример Сальвадора

5 июня президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что биткойны станут в стране законным платежным средством. Через несколько дней был принят соответствующий закон, вступивший в силу 7 сентября. Это первый в мире пример признания криптовалюты на официальном уровне.
Первым шагом была закупка государством 400 биткоинов ($21 млн на тот момент). Для использования был создан криптовалютный кошелек Chivo (на сальвадорском сленге это означает «круто»), доступный во всех странах для денежных переводов. Принцип его работы напоминает PayPal: деньги отправляются в приложение, правительство субсидирует комиссию за перевод и удерживает реальные доллары, а адресат получает цифровую валюту. Если средства нужно обналичить — для этого по всей стране установлены 200 банкоматов и 50 киосков. Этими мерами Сальвадор рассчитывает сэкономить 400 миллионов долларов в год на сборах с денежных переводов, отправляемых ее гражданами на родину из-за рубежа.
Следующей инновацией стала собственная майнинговая ферма, которая работает на энергии вулкана. Оценив возможности, которые его стране дает природа, Найиб Букеле стал инициатором создания первой и, вероятно, не последней фермы для майнинга биткойнов.
I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021
This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT
Предприятием управляет государственная электротехническая компания LaGeo. Как с гордостью отмечает президент, завод будет работать на «очень дешевой, 100% чистой, 100% возобновляемой энергии с нулевыми выбросами», перерабатывая тепловую энергию недр земли в электрическую. При этом процессе выделяемые пары не оставляют осадков и естественным образом растворяются в воздухе. Строительство фермы вошло в завершающую стадию.
First steps...— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 28, 2021
🌋#Bitcoin🇸🇻 pic.twitter.com/duhHvmEnym
Сальвадор расположен на краю Тихоокеанского «огненного кольца» и имеет 20 активных вулканов. Их мощности уже используются для выработки 21,7% энергии в Сальвадоре (для сравнения, в США все возобновляемые источники энергии вместе взятые составляют только 12% энергии). Но даже эта большая доля представляет собой лишь часть энергии, которая потенциально может быть получена из вулканов Сальвадора. Однако использовать ее на нужды экономики сложно: многие вулканы находятся в очень удаленных местах, и для создания там промышленных объектов потребуется строительство мощной инфраструктуры, которую придется прокладывать в неблагоприятных условиях.
Напротив, биткойн-фермы могут быть установлены где угодно: достаточно лишь вырыть котлованы, использовать тепло для работы турбин и подключить систему к блокчейну по беспроводной сети. Не удивительно, что соседняя Гватемала, также имеющая множество вулканов, внимательно изучает опыт Сальвадора.
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