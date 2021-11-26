5 самых ярких столиц мира: Москва – в числе лидеров

Британские офтальмологи из компании Feel Good Contacts рассмотрели уровень освещенности в столицах самых разных государств. Специалисты учитывали среднее число света в дневное время и уровень светового загрязнения, а также количество фотографий в Инстаграме, где города снимают в озарении ночной подсветки.

1. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Это самый яркий и самый густонаселенный город страны. Здесь долгое и жаркое лето, контрастирующее с коротким зимним сезоном. Его жители в среднем получают более восьми часов солнечного света в день. А за счет уличных фонарей, офисных зданий и ежегодного фестиваля света он становится самым ярким городом мира.