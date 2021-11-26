5 самых ярких столиц мира: Москва – в числе лидеров
Британские офтальмологи из компании Feel Good Contacts рассмотрели уровень освещенности в столицах самых разных государств. Специалисты учитывали среднее число света в дневное время и уровень светового загрязнения, а также количество фотографий в Инстаграме, где города снимают в озарении ночной подсветки.
1. Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Это самый яркий и самый густонаселенный город страны. Здесь долгое и жаркое лето, контрастирующее с коротким зимним сезоном. Его жители в среднем получают более восьми часов солнечного света в день. А за счет уличных фонарей, офисных зданий и ежегодного фестиваля света он становится самым ярким городом мира.
2. Москва, Россия
Столица России, известная своими рождественскими огнями, занимает второе место по яркости в мире. Хотя световой день здесь в среднем составляет всего пять часов, город оснащен мощной иллюминацией. Почти 11 500 постов в Instagram имеют хэштег #MoscowLights – это ли не прямое тому доказательство.
3. Вашингтон, США
Почти семь часов солнечного света в день компенсируется зимними световыми шоу, а в остальное время года освещение обеспечивает 75 000 уличных фонарей.
4. Лондон, Великобритания
Англия ассоциируется с мрачным небом, дождем и коротким летом, а в ее столице световой день составляет менее 4,5 часов. Тем не менее, красочные фестивали и уличная подсветка делают Лондон одним из самых ярких городов мира. Хештег #LondonLights насчитывает более 64 000 публикаций!
5. Буэнос-Айрес, Аргентина
Столица Аргентины наслаждается примерно семью часами солнечного света в день. В 2019 году город обновил свою устаревшую систему уличного освещения, полностью завершив переход от старых натриевых ламп к светодиодам. В рамках этого проекта было установлено более 160 000 уличных фонарей по всему городу – на улицах и в парках.
В самом конце большого рейтинга, на 46 месте – новозеландский Веллингтон; 47 место досталось Любляне (Словения), 48-е – Люксембургу, 49-е – исландской столице Рейкьявику. Самым темным среди самых освещенных городов стала Богота: 3,5 часа солнечного света в день, слабая сеть уличной иллюминации и всего 65 постов с тегом #BogotaLights.
Поскольку рейтинг составлен офтальмологами, они комментируют его со своей профессиональной позиции: в «темных» городах люди реже страдают проблемами со зрением. В Исландии и Люксембурге в 2020 году к врачам по этому поводу обратилось около 4% населения, тогда как для столицы Саудовской Аравии этот показатель превышает 12%, а для Москвы – даже 14%.
Узнайте, как уровень освещенности влияет на принятие решений.