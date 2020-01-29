Фонтан Треви хотят обнести метровым забором. Архитекторы назвали это «глупостью»

По словам Портогези, он считает этот план «действительно глупым» и отметил, что полицейского патрулирования достаточно, чтобы защитить фонтан.

С позицией архитекторов не согласны власти Рима и мэр города Вирджиния Раджи. Она отметила, что ограждение не испортит вид на фонтан и не лишит туристов возможности бросить в фонтан монетку. По задумке мэра, стекло позволит дежурящим возле фонтана полицейским заниматься более важными делами.

Город запретил туристам сидеть у фонтана Треви и у других городских фонтанов около года назад, но полиция не всегда могла обеспечить соблюдение этих правил. В июле 2019 года туристов особо предупредили о запрете купания в фонтанах — нарушителям грозил штраф до 450 €.

Несмотря на это, многие люди все еще лезут в фонтан, моются в нем или купаются в жаркую погоду, а некоторые пытаются воссоздать знаменитую сцену между Марчелло Мастроянни и Анитой Экберг в фильме «Сладкая жизнь режиссера Федерико Феллини.