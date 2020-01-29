Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №196, январь 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Фонтан Треви хотят обнести метровым забором. Архитекторы назвали это «глупостью»

29 января 2020
Кан Ольга Владимировна
Фото: Кан Ольга Владимировна
Roman
Фото: Roman
Конфликт властей и людей искусства.

План строительства ограды вокруг фонтана Треви в Риме был одобрен городским советом на прошлой неделе, однако вскоре вызвал резкую критику со стороны экспертов по культурно-историческому наследию. Согласно замыслу властей, забор из стекла и стали оградит фонтан от вандалов и туристов, которые купаются в фонтане.

Однако эксперты в области архитектуры и искусства назвали подобное решение глупым, заявляя, что это разрушит вид памятника.

«Установка барьера кажется варварским посягательством на красоту шедевра, который с лихвой преисполняет [впечатлениями] тех, кто им любуется», – Паоло Портогези, итальянский архитектор и историк.

По словам Портогези, он считает этот план «действительно глупым» и отметил, что полицейского патрулирования достаточно, чтобы защитить фонтан.

С позицией архитекторов не согласны власти Рима и мэр города Вирджиния Раджи. Она отметила, что ограждение не испортит вид на фонтан и не лишит туристов возможности бросить в фонтан монетку. По задумке мэра, стекло позволит дежурящим возле фонтана полицейским заниматься более важными делами.

Город запретил туристам сидеть у фонтана Треви и у других городских фонтанов около года назад, но полиция не всегда могла обеспечить соблюдение этих правил. В июле 2019 года туристов особо предупредили о запрете купания в фонтанах — нарушителям грозил штраф до 450 €.

Несмотря на это, многие люди все еще лезут в фонтан, моются в нем или купаются в жаркую погоду, а некоторые пытаются воссоздать знаменитую сцену между Марчелло Мастроянни и Анитой Экберг в фильме «Сладкая жизнь режиссера Федерико Феллини.

Фонтан Треви — один из самых популярных у туристов памятников Рима. Его строительство было завершено в 1762 году. Фонтан примыкает к фасаду дворца Поли, образуя с ним общий архитектурный ансамбль.