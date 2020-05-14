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Жизнь планеты

Фотоархив: Чеченская война в объективе Томаса Дворжака

Андрей Паламарчук
14 мая 2020
12. Thomas Dworzak. 1990s.jpg
Чеченцы празднуют победу над российской армией на кладбище, где похоронены погибшие в ходе нескольких кавказских войн. Цоцин-Юрт, Чеченская Республика, Россия, cентябрь 1996 года.
Фото: Томас Дворжак / Magnum Photos
Один из немногих радостных кадров, снятых Томасом Дворжаком во время Чеченской войны. Съемка там принесла ему всемирную известность.

1996 год. Прошли считаные дни после подписания Хасавюртовских соглашений. Закончилась, как ее потом назовут, Первая чеченская война (тогда можно было лишь догадываться, что будет вторая), и 24-летний немецкий фотограф Томас Дворжак запечатлел ликующих жителей села Цоцин-Юрт.

«В моих воспоминаниях о той войне, конечно, больше ужаса, намного больше, чем танцев, – рассказывает Дворжак. – Но тот момент, я помню, был очень ярким и эмоциональным».

Съемки в Чечне принесли Томасу Дворжаку всемирную известность, и в 2000 году он прошел отбор в международное фотоагентство Magnum. Несколько лет назад Дворжак был избран президентом этого агентства, объединяющего признанных фотожурналистов со всего мира.

«Глядя на этот снимок, я вспоминаю свою молодость: как я стремился, как старался, чтобы у меня получались вот такие фотографии, – вспоминает Томас. – Я мог ходить на танцы двадцать раз подряд, чтобы один кадр получился таким, каким я заранее себе его представил: вот она танцует, обе руки подняты вверх, а вот рука идет поперек…».

Дворжак признается, что такие работы можно сделать только один раз в жизни: «Я очень дорожу тем периодом – это был главный прорыв в моей биографии. И, как фотограф, я, наверное, всю жизнь буду искать что-то другое, отталкиваясь от тех своих ранних работ».

В Санкт-Петербурге, в Манеже, смонтирована и ждет открытия выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», подготовленная совместно с куратором и историком фотографии Ниной Гомиашвили. Этот и другие снимки Томаса Дворжака можно увидеть в числе более чем 250 работ от 39 фотографов. На них – портрет СССР и России с 1947-го по 2019 год.

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