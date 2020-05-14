Фотоархив: Чеченская война в объективе Томаса Дворжака

Съемки в Чечне принесли Томасу Дворжаку всемирную известность, и в 2000 году он прошел отбор в международное фотоагентство Magnum. Несколько лет назад Дворжак был избран президентом этого агентства, объединяющего признанных фотожурналистов со всего мира.

«Глядя на этот снимок, я вспоминаю свою молодость: как я стремился, как старался, чтобы у меня получались вот такие фотографии, – вспоминает Томас. – Я мог ходить на танцы двадцать раз подряд, чтобы один кадр получился таким, каким я заранее себе его представил: вот она танцует, обе руки подняты вверх, а вот рука идет поперек…».

Дворжак признается, что такие работы можно сделать только один раз в жизни: «Я очень дорожу тем периодом – это был главный прорыв в моей биографии. И, как фотограф, я, наверное, всю жизнь буду искать что-то другое, отталкиваясь от тех своих ранних работ».

В Санкт-Петербурге, в Манеже, смонтирована и ждет открытия выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», подготовленная совместно с куратором и историком фотографии Ниной Гомиашвили. Этот и другие снимки Томаса Дворжака можно увидеть в числе более чем 250 работ от 39 фотографов. На них – портрет СССР и России с 1947-го по 2019 год.