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Жизнь планеты

Эксклюзив: первые фото из книги «Советские станции метро»

19 сентября 2019
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Автор идеи – канадский фотограф Кристофер Хервиг, ранее выпустивший бестселлер «Советские автобусные остановки».

В книге показаны выдающиеся интерьеры станций метро, построенных в СССР в 1930-1980 годы. В проект вошли съемки, сделанные в пяти бывших советских республиках.

Россия: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород,  Новосибирск. 

Украина: Киев, Кривой Рог (метротрам), Днепропетровск и Харьков. 

Беларусь: Минск.

Грузия: Тбилиси.

Армения: Ереван.

Азербайджан: Баку.

Ташкент: Узбекистан.

Фотографии сопровождаются комментариями Оуэна Хатерли, британского журналиста, культуролога и эксперта в области архитектуры. Все фото, которые вы увидите в галерее, публикуются впервые. 

Ташкент, метро. Фото: Крис Хервиг
Ташкент
Фото: Christopher Herwig / FUEL
Тбилиси, метро. Фото: Крис Хервиг
Тбилиси
Фото: Christopher Herwig / FUEL
Екатеринбург, метро. Фото: Крис Хервиг
Екатеринбург
Фото: Christopher Herwig / FUEL
Киев, метро. Фото: Крис Хервиг
Киев
Фото: Christopher Herwig / FUEL
Питер, метро. Фото: Крис Хервиг
Санкт-Петербург
Фото: Christopher Herwig / FUEL

Фотокнига «Советские станции метро» (Soviet Metro Stations) на Amazon

Материал, посвященный съемкам советских автобусных остановок, был опубликован в журнале «National Geographic Россия» в декабре 2015 года. На сайте его можно почитать прямо сейчас.

Официальный сайт Кристофера Хервига

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