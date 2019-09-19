Эксклюзив: первые фото из книги «Советские станции метро»

В книге показаны выдающиеся интерьеры станций метро, построенных в СССР в 1930-1980 годы. В проект вошли съемки, сделанные в пяти бывших советских республиках.

Россия: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Новосибирск.

Украина: Киев, Кривой Рог (метротрам), Днепропетровск и Харьков.

Беларусь: Минск.

Грузия: Тбилиси.

Армения: Ереван.

Азербайджан: Баку.

Ташкент: Узбекистан.

Фотографии сопровождаются комментариями Оуэна Хатерли, британского журналиста, культуролога и эксперта в области архитектуры. Все фото, которые вы увидите в галерее, публикуются впервые.