Эксклюзив: первые фото из книги «Советские станции метро»

В книге показаны выдающиеся интерьеры станций метро, построенных в СССР в 1930-1980 годы. В проект вошли съемки, сделанные в пяти бывших советских республиках.
Россия: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Новосибирск.
Украина: Киев, Кривой Рог (метротрам), Днепропетровск и Харьков.
Беларусь: Минск.
Грузия: Тбилиси.
Армения: Ереван.
Азербайджан: Баку.
Ташкент: Узбекистан.
Фотографии сопровождаются комментариями Оуэна Хатерли, британского журналиста, культуролога и эксперта в области архитектуры. Все фото, которые вы увидите в галерее, публикуются впервые.
Материал, посвященный съемкам советских автобусных остановок, был опубликован в журнале «National Geographic Россия» в декабре 2015 года. На сайте его можно почитать прямо сейчас.