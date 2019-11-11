Фукусима станет центром возобновляемой энергетики

Префектура Фукусима, пострадавшая от землетрясения и радиационной аварии в 2011 году, станет местом размещения 11 солнечных и 10 ветряных электростанций. Они будут построены на сельскохозяйственных угодьях, более не пригодных для использования, и в горных районах, откуда продолжается отток населения.

Общие расходы составят 300 миллиардов иен (2,75 млрд $) — инвесторами проекта станут Государственный банк развития Японии и частный Mizuho Bank. Мощность электростанций составит 600 мегаватт, что эквивалентно двум третям от мощности АЭС Фукусима. Производимая электроэнергия будет отправляться в Токио и пригороды столицы.