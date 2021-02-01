Где искать алмазы

Геолог Стивен Хаггерти из Международного университета Флориды совершил неожиданное открытие во время изысканий в джунглях на северо-западе Либерии: сперва он наткнулся на странное растение — покрытое шипами, оно при этом напоминало пальму. По словам Хаггерти, деревья (ботаники помогли ему определить вид — Pandanus candelabrum) образовывали густые непроходимые заросли. Стивен избегал таких мест, пока несколько проб не указали на связь между растением и алмазами.

Почвенные пробы подтвердили: этот пандан произрастает только над кимберлитовыми трубками — алмазоносными геологическими телами. Не во всех трубках есть алмазы, но панданы указывают на места, в которых вероятнее всего найдутся драгоценные камни.