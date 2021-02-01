Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Жизнь планеты

Где искать алмазы

А.Р. Уильямс
01 февраля 2021
/upload/iblock/dd0/dd09d2e0b04d05153399da6c87ec02e0.jpg
Фото: James St. John/Flickr.com
Испокон веков реки и ручьи Либерии выносили на поверхность алмазы. Там их и находили люди, но ещё недавно никто и не знал, где искать само месторождение.

Геолог Стивен Хаггерти из Международного университета Флориды совершил неожиданное открытие во время изысканий в джунглях на северо-западе Либерии: сперва он наткнулся на странное растение — покрытое шипами, оно при этом напоминало пальму. По словам Хаггерти, деревья (ботаники помогли ему определить вид — Pandanus candelabrum) образовывали густые непроходимые заросли. Стивен избегал таких мест, пока несколько проб не указали на связь между растением и алмазами.

Почвенные пробы подтвердили: этот пандан произрастает только над кимберлитовыми трубками — алмазоносными геологическими телами. Не во всех трубках есть алмазы, но панданы указывают на места, в которых вероятнее всего найдутся драгоценные камни.

/upload/iblock/173/173a79a3f09947a1f302360b813c3458.jpg

Узнайте, как алмаз выдержал рекордное давление, не изменив структуру.

рекомендации
Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Звезда

Камчатские вулканы извергаются особыми алмазами – толбачинскими

Город

Тест по столицам азиатских стран. Уверены, что хорошо их помните?

Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!