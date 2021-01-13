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Жизнь планеты

Где на карте Лукоморье? Если верить голландцам, то в нижнем течении Оби!

Анна Пастернак
13 января 2021
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«Лукоморья нет на карте, значит, в сказку нет пути», – поется в детской песенке. Если со второй частью этого утверждения можно согласиться, то с первой не все так однозначно.

Перед вами — Tabula Russia Vulgo Moscovia («Карта России, в просторечии Московии»), изданная около 1680 года голландским картографом Фредериком де Витом. На ней, в нижнем течении Оби, по правому берегу надпись: Lukomorye.

Как известно, слово «лукоморье» буквально обозначает «изгиб морского берега, залив». Превращение географических терминов и описательных выражений в топонимы — обычное дело для карт, составленных людьми, не знающими местных языков. На той же карте де Вита прямо над Лукоморьем обозначена река Protacka. Можно легко представить себе такой диалог: «А как называется эта река? — Да тут, барин, протока!». И вот незнакомое слово уже нанесено на карту.

Но откуда в районе Сибирских Увалов взялся «изгиб морского берега»?

«Старинные карты России, составленные иностранцами, изобилуют загадками такого рода, — рассказывает Людмила Зинчук, заведующая отделом картографических изданий Российской Государственной библиотеки. — „Золотая баба“, „Гог и Магог“, места проживания амазонок и „людей с песьими головами“… Время от времени исследователи пытаются разобраться в этих загадках, но безрезультатно. Это, скорее, область так называемой занимательной топонимики».

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