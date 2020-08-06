Где снимали сериал «Водоворот»

Место, где Матас проводит свои ритуалы и находится средоточие его темной энергии, должно было быть особенным. На берегу Балтийского моря мы нашли прибрежные дюны, над которыми стоит изломанный лес: некоторые деревья прямо валятся на песок, образуя острые, неприятные углы — то, что нужно. Там же обнаружилась уникальная дюна треугольной формы, будто тоже специально созданная природой под жертвенник Матаса: там и разместили десять ритуальных пирамид-костров и основное кострище. А сам «Лес Матаса» с искривленными стволами деревьев, тот самый «лес кривых человеческих душ», находится на Куршской косе, в Танцующем лесу. Это заповедник, и договориться о съемках было непросто, но оно того стоило. Именно в этом месте разворачиваются события финального эпизода «Водоворота», который выйдет уже 8 августа.

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О ЧЁМ СЕРИАЛ

Группа следователей находит в коллекторе зверски убитых подростков. Все детали указывают, что убийца — маньяк, приверженец странного культа, который выбирает в жертвы неблагополучных детей. Главные роли в сериале сыграли Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Аристарх Венес, Юлия Мельникова, Алена Михайлова, Ирина Алферова, Иван Макаревич и Игорь Миркурбанов.