Где снимали сериал «Водоворот»
Где и как снимался неонуарный детективный триллер, Nat-geo.ru рассказал креативный продюсер «Водоворота» Владислав Рубин.
«Пентагон»
Где: Москва, Никулинская улица
В каких сериях: с 1-й серии
«Пентагон» – место, где по сюжету собираются подростки. Это заброшенное здание недостроенного торгового центра на юго-западе Москвы. Специально для съемок здесь соорудили рампу для скейтеров и BMX-еров из старых палет и брезентового настила, закрыли бетонные ячейки полиэтиленом и нарисовали граффити. В результате сохранился объем, но добавилась фактура. Снаружи и сверху — холодный бетон и страшные перекрещенные конструкции из арматуры, а внутри — обжитое яркое пространство с граффити и теплым светом от огня: аллюзия на подростковую жизнь в огромном, давящем городе. И молодые актеры на этой локации: яркие, интересные, с тату на лицах, пирсингом. В кадре, кстати, катаются настоящие bmx-еры и скейтеры.
Дамба
Где: Калининградская область
В каких сериях: 6-я серия
Дамба находится под Калининградом, это старинное сооружение, напоминающее средневековый чешский замок. Получился идеальный символ Водоворота — бесконечный поток воды в центре приграничных пустынных земель. Рядом с дамбой живет Беата, которую сыграла Ирина Алферова. Единственный сын оставил героиню, связавшись с маньяком и сектантом Матасом (Игорь Миркурбанов). Беата — символ некогда большой родины: одинокая хозяйка земель, долгие века переходивших из рук в руки, а теперь пустых, заброшенных, ничьих.
«Хата Стэна»
Где: Москва, Бобров переулок
В каких сериях: 2-я серия
Квартира Стэна – наркопритон, в который случайно попадает Муха (Алена Михайлова). Это реальное тусовочное место в Бобровом переулке, сквот, в котором даже выстроен своеобразный бассейн, но без воды. Именно в нем происходит «приход» Стэна: он видит некое существо с воронкой вместо головы и пугает своим наркотическим бредом Муху.
Художники сериала забомбили на стены граффити, поставили кислотный неоновый свет, сделали фосфоресцирующие рисунки на стенах; даже пианино, которое там стояло, обвесили красным неоном. Тусовочный рай. Алена Михайлова даже сказала: «Хочу здесь жить!»
Транспортная развязка
Где: север Москвы
В каких сериях: титры
В сериале много закрученных кадров, снятых с высоты – их можно увидеть в титрах и во всех сериях. Всего было сделано более 20 таких шотов: над морем, дорогами, заправками, заброшенными строениями… Один из самых запоминающихся – круглая транспортная развязка. Она была найдена на севере Москвы, рядом с большим торговым центром. Если приглядеться, машины здесь едут в одну сторону, а коптер летит в другую: создается будто космическое движение.
«Лес Матаса»
Где: Куршская коса, Калининградская область
В каких сериях: 8-я серия
Место, где Матас проводит свои ритуалы и находится средоточие его темной энергии, должно было быть особенным. На берегу Балтийского моря мы нашли прибрежные дюны, над которыми стоит изломанный лес: некоторые деревья прямо валятся на песок, образуя острые, неприятные углы — то, что нужно. Там же обнаружилась уникальная дюна треугольной формы, будто тоже специально созданная природой под жертвенник Матаса: там и разместили десять ритуальных пирамид-костров и основное кострище. А сам «Лес Матаса» с искривленными стволами деревьев, тот самый «лес кривых человеческих душ», находится на Куршской косе, в Танцующем лесу. Это заповедник, и договориться о съемках было непросто, но оно того стоило. Именно в этом месте разворачиваются события финального эпизода «Водоворота», который выйдет уже 8 августа.
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О ЧЁМ СЕРИАЛ
Группа следователей находит в коллекторе зверски убитых подростков. Все детали указывают, что убийца — маньяк, приверженец странного культа, который выбирает в жертвы неблагополучных детей. Главные роли в сериале сыграли Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Аристарх Венес, Юлия Мельникова, Алена Михайлова, Ирина Алферова, Иван Макаревич и Игорь Миркурбанов.