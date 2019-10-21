Географический диктант – 2019 пройдет 27 октября

На очных площадках диктант начнется в 12:00 по местному времени. Онлайн-версию можно будет пройти с 14.00 27 октября до 14.00 31 октября на dictant.rgo.ru.

Регистрация очных площадок проходила 29 июля по 13 октября 2019 года. Общее число площадок может составить порядка 5,5 тысяч. Центральная площадка проведения диктанта – Шуваловский корпус Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук проведет диктант в Российской государственной библиотеке для молодежи. Количество мест в зале ограничено (60 человек), поэтому постарайтесь зарегистрироваться заранее. А Иван Васин, главред «National Geographic Traveler Россия», в свою очередь проведет диктант в RussiaDiscovery. Записаться на эту площадку можно здесь.

На данный момент лидер по числу зарегистрированных площадок Диктанта – Республика Башкортостан (693 площадки). На втором месте – Краснодарский край (456 площадок), на третьем – Республика Саха (Якутия) – 228 площадок.

Как и в прошлом году, географический диктант РГО состоится не только на территории России. Площадки зарегистрированы в 101 иностранном государстве. К акции присоединились Великобритания, Греция, Сербия, Австрия, Турция, Сирия, Иран, Египет, Камбоджа, Япония, Австралия и другие страны.

Вопросы диктанта составляли редакторы телевикторины «Своя игра» совместно с экспертами РГО. Диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый «географический ликбез», составлена на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть (30 вопросов) более сложная, она потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Также в этом году РГО совместно со Вероссийским обществом слепых впервые разработало вариант диктанта, адаптированный для инвалидов по зрению. Они смогу принять участие в акции на 234 площадках по всей стране.

Результаты диктанта, написанного на очных площадках, станут доступны с 29 ноября. Их можно будет узнать на сайте dictant.rgo.ru по идентификационному номеру бланка.

Те, кто напишут онлайн-версию диктанта, узнают результаты сразу после ответов на вопросы.

Впервые географический диктант состоялся в 2015 году. За четыре года его участниками стали около 900 тысяч человек.

На данный момент наиболее массовой была акция 2018 года – в ней приняло участие более 376 тысяч человек (257 тысяч на очных площадках и 119 тысяч в интернете).