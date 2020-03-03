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Жизнь планеты

Германия впервые осталась без ледяного вина из-за теплой зимы

Интерфакс
03 марта 2020
Александр Кукринов
Виноградники Южной Моравии (Чехия)
Фото: Александр Кукринов
На виноградниках
Виноградники Моравии (Чехия)
Фото: Анатолий Гордиенко
Дмитрий Купрацевич
Винное хозяйство Dreisebner, Спичник (Словения)
Фото: Дмитрий Купрацевич
Виноделам не удалось собрать урожай для производства Eiswein, готовящегося из промерзших на лозе ягод.

«2019 год войдет в историю как первый год, когда по всей Германии не было урожая для ледяного вина», — говорится в заявлении Немецкого института вина (DWI).

По словам представителя DWI Эрнста Бюшера, из-за теплой зимы ни в одном из 13 винодельческих регионов страны температура воздуха не опускалась до необходимых для этого вида десертного вина -7 °C.

Отмечается, что в последние годы погодные условия все чаще становятся непригодными для изготовления ледяного вина. В 2017 году лишь семь винодельческих хозяйств в Германии смогли снять соответствующий урожай; большой редкостью является ледяное вино 2014 года.

«Если в ближайшие годы будет больше теплых зим, ледяные вина из немецких винодельческих регионов вскоре станут еще более ценными, чем они и без того являются», — Эрнст Бюшер.

Существуют указания на то, что замороженный виноград использовался для изготовления вина уже во времена древнего Рима. Считается, что первое послеримское ледяное вино было изготовлено во Франконии на юго-западе Германии в 1794 году.

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