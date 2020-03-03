Германия впервые осталась без ледяного вина из-за теплой зимы
«2019 год войдет в историю как первый год, когда по всей Германии не было урожая для ледяного вина», — говорится в заявлении Немецкого института вина (DWI).
По словам представителя DWI Эрнста Бюшера, из-за теплой зимы ни в одном из 13 винодельческих регионов страны температура воздуха не опускалась до необходимых для этого вида десертного вина -7 °C.
Отмечается, что в последние годы погодные условия все чаще становятся непригодными для изготовления ледяного вина. В 2017 году лишь семь винодельческих хозяйств в Германии смогли снять соответствующий урожай; большой редкостью является ледяное вино 2014 года.
Существуют указания на то, что замороженный виноград использовался для изготовления вина уже во времена древнего Рима. Считается, что первое послеримское ледяное вино было изготовлено во Франконии на юго-западе Германии в 1794 году.
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