Гигантский пласт льда отрывается от берега и уплывает в озеро Мичиган: видео

Соединенные Штаты этой зимой столкнулись с аномальными морозами, которые стали причиной аварий, сбоев работы коммунальных служб и привели к человеческим жертвам. Но еще в конце прошлой недели на большей части территории США стало значительно теплее.

Еще одним признаком скорейшего наступления весны стало разрушение льда на озере Мичиган. Камера, установленная на вершине небоскреба Джона Хэнкока в Чикаго, зафиксировала момент отделения огромного куска льдины, которая тут же начала дрейфовать от берега.