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Жизнь планеты

Гигантский пласт льда отрывается от берега и уплывает в озеро Мичиган: видео

National Geographic Россия
25 февраля 2021
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Фото: The Independent
Завораживающее зрелище.

Соединенные Штаты этой зимой столкнулись с аномальными морозами, которые стали причиной аварий, сбоев работы коммунальных служб и привели к человеческим жертвам. Но еще в конце прошлой недели на большей части территории США стало значительно теплее. 

Еще одним признаком скорейшего наступления весны стало разрушение льда на озере Мичиган. Камера, установленная на вершине небоскреба Джона Хэнкока в Чикаго, зафиксировала момент отделения огромного куска льдины, которая тут же начала дрейфовать от берега.

Несмотря на отдельные случаи аномального похолодания в конкретных регионах, общая тенденция заключается в повышении глобальных температур. Национальное управление океанических и атмосферных исследований 24 января зафиксировало, что только 2,4% Великих озер было покрыто льдом. Это наименьший показатель для зимнего периода почти за 50 лет. 

На своем пике зимой Великие озера покрываются льдом в среднем на 53%, но в сезоне-2020/2021 максимум составил лишь 38%. 

Почитайте о том, как на воде появляются идеальные ледяные круги. 

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