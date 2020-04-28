Гиперпетлю между Амстердамом и Парижем построят к 2028 году

Голландская компания Hardt Hyperloop объявила о результатах исследования, которое предполагает, что сверхбыстрое путешествие с низким энергопотреблением с помощью системы Hyperloop (гиперпетля) может стать реальностью в течение следующих восьми лет. По словам представителей компании, она позволит путешественнику добраться из Парижа в Амстердам всего за 90 минут.
Hardt Hyperloop разрабатывает сверхбыструю транспортную технологию, которая включает в себя аэродинамический контейнер, движущийся с помощью магнитной левитации, и линейного электродвигателя со скоростью более 1000 км/ч в стальной трубе, поддерживаемой в частичном вакууме.
Фирма сообщает, что новое исследование, проведенное в провинции Северная Голландия, показало, что проект может быть экономически выгодным и начать работу уже в 2028 году.
Гиперпетля сможет перевозить 200 тысяч пассажиров в час в каждом направлении и сократит время, затраченное на поездку из Амстердама в Париж на поезде, более чем в два раза. В Hardt Hyperloop отмечают, что путешествие из Амстердама в Эйндховен займет 15 минут, в Дюссельдорф — менее 30 минут, а в Брюссель — менее часа.
Экономическое моделирование, предполагает, что такая экономия времени принесет дополнительно 275 миллиардов евро в ВВП провинции Северная Голландия, что эквивалентно росту на 121%.
Йерун Олтоф, представитель местного органа власти провинции Северная Голландия, назвал идею многообещающей.
Компания Hardt Hyperloop была основана после победы на международном конкурсе гиперциклов, организованном предпринимателем Илоном Маском в 2017 году. Тогда же был построен 30-метровый испытательный туннель, а в настоящее время ведутся работы по строительству трехкилометровой испытательной трассы в провинции Гронинген.
Практичность гиперпетли ставилась под сомнение с тех пор, как в 2013 году Маск предположил, что эта система может стать будущим скоростного путешествия для пассажиров и грузов с низким потреблением энергии.
В 2019 году Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) опубликовал экспертное мнение об экономической целесообразности строительства линии гиперпетли между Москвой и Санкт-Петербургом длиной 650 км. ИПЕМ рассчитал стоимость поездки для одного пассажира в одном направлении в ценах 2019 года: в зависимости от количества труб и участия в проекте государства её цена составит от 16 100 до 48 900 рублей.
Посмотрите на обнаруженный теплоход «Армения», потопленный немцами во время Второй мировой войны.