Гиперпетлю между Амстердамом и Парижем построят к 2028 году

Голландская компания Hardt Hyperloop объявила о результатах исследования, которое предполагает, что сверхбыстрое путешествие с низким энергопотреблением с помощью системы Hyperloop (гиперпетля) может стать реальностью в течение следующих восьми лет. По словам представителей компании, она позволит путешественнику добраться из Парижа в Амстердам всего за 90 минут.

Hardt Hyperloop разрабатывает сверхбыструю транспортную технологию, которая включает в себя аэродинамический контейнер, движущийся с помощью магнитной левитации, и линейного электродвигателя со скоростью более 1000 км/ч в стальной трубе, поддерживаемой в частичном вакууме.

Фирма сообщает, что новое исследование, проведенное в провинции Северная Голландия, показало, что проект может быть экономически выгодным и начать работу уже в 2028 году.