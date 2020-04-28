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Жизнь планеты

Гиперпетлю между Амстердамом и Парижем построят к 2028 году

Михаил Сысоев
28 апреля 2020
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Фото: Hardt Hyperloop
Идея Илона Маска по-прежнему жива.

Голландская компания Hardt Hyperloop объявила о результатах исследования, которое предполагает, что сверхбыстрое путешествие с низким энергопотреблением с помощью системы Hyperloop (гиперпетля) может стать реальностью в течение следующих восьми лет. По словам представителей компании, она позволит путешественнику добраться из Парижа в Амстердам всего за 90 минут.

Hardt Hyperloop разрабатывает сверхбыструю транспортную технологию, которая включает в себя аэродинамический контейнер, движущийся с помощью магнитной левитации, и линейного электродвигателя со скоростью более 1000 км/ч в стальной трубе, поддерживаемой в частичном вакууме.

Фирма сообщает, что новое исследование, проведенное в провинции Северная Голландия, показало, что проект может быть экономически выгодным и начать работу уже в 2028 году.

«Hyperloop для пассажиров может стать реальностью уже в 2028 году. То, что делает его настолько уникальным, это его высокая вместимость, низкое энергопотребление и высокие скорости, которые действительно значительно сокращают время в пути. Например, поездка между Амстердамом и Парижем займет всего 90 минут, и это будет все равно, что прокатиться на поезде», — Hardt Hyperloop.

Гиперпетля сможет перевозить 200 тысяч пассажиров в час в каждом направлении и сократит время, затраченное на поездку из Амстердама в Париж на поезде, более чем в два раза. В Hardt Hyperloop отмечают, что путешествие из Амстердама в Эйндховен займет 15 минут, в Дюссельдорф — менее 30 минут, а в Брюссель — менее часа.

Экономическое моделирование, предполагает, что такая экономия времени принесет дополнительно 275 миллиардов евро в ВВП провинции Северная Голландия, что эквивалентно росту на 121%.

Йерун Олтоф, представитель местного органа власти провинции Северная Голландия, назвал идею многообещающей.

«Мы знаем, что люди готовы тратить на поездку на работу максимум на один час. С высокоскоростным гиперциклом вы сможете преодолеть гораздо большие расстояния за это время. Это звучит очень многообещающе. Вот почему мы будем участвовать в обсуждениях с другими органами власти для продвижения этого исследования», — Йерун Олтоф.

Компания Hardt Hyperloop была основана после победы на международном конкурсе гиперциклов, организованном предпринимателем Илоном Маском в 2017 году. Тогда же был построен 30-метровый испытательный туннель, а в настоящее время ведутся работы по строительству трехкилометровой испытательной трассы в провинции Гронинген.

Практичность гиперпетли ставилась под сомнение с тех пор, как в 2013 году Маск предположил, что эта система может стать будущим скоростного путешествия для пассажиров и грузов с низким потреблением энергии.

В 2019 году Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) опубликовал экспертное мнение об экономической целесообразности строительства линии гиперпетли между Москвой и Санкт-Петербургом длиной 650 км. ИПЕМ рассчитал стоимость поездки для одного пассажира в одном направлении в ценах 2019 года: в зависимости от количества труб и участия в проекте государства её цена составит от 16 100 до 48 900 рублей.

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