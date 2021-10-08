Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Как говорится в заявлении, Дмитрий Андреевич Муратов на протяжении десятилетий защищает свободу слова в России во все более сложных условиях. В 1993 году он стал одним из основателей независимого издания «Новая газета». С 1995 года он является главным редактором газеты – в общей сложности уже 24 года. Нобелевский комитет отметил, что «Новая газета» – самая независимая газета в России сегодня, с принципиально критическим отношением к власти.

Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная честность газеты сделали ее важным источником информации о важных аспектах жизни российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ. С момента своего создания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на самые разные темы – от коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, фальсификаций на выборах и «фабрик троллей» до использования собственных вооруженных сил как в России, так и за ее пределами, отмечается в пресс-релизе.

Оппоненты «Новой газеты» отвечали изданию преследованием, угрозами и насилием. С момента основания газеты были убиты шесть журналистов, в том числе Анна Политковская, которая среди прочего писала разоблачающие статьи о войне в Чечне. Несмотря на угрозы, Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал право журналистов писать все, что они хотят, о чем угодно, при условии, что они соблюдают профессиональные и этические стандарты журналистики, говорится в сообщении комитета.