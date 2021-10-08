Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира за 2021 год главному редактору российского издания «Новая Газета» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
Как говорится в заявлении, Дмитрий Андреевич Муратов на протяжении десятилетий защищает свободу слова в России во все более сложных условиях. В 1993 году он стал одним из основателей независимого издания «Новая газета». С 1995 года он является главным редактором газеты – в общей сложности уже 24 года. Нобелевский комитет отметил, что «Новая газета» – самая независимая газета в России сегодня, с принципиально критическим отношением к власти.
Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная честность газеты сделали ее важным источником информации о важных аспектах жизни российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ. С момента своего создания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на самые разные темы – от коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, фальсификаций на выборах и «фабрик троллей» до использования собственных вооруженных сил как в России, так и за ее пределами, отмечается в пресс-релизе.
Оппоненты «Новой газеты» отвечали изданию преследованием, угрозами и насилием. С момента основания газеты были убиты шесть журналистов, в том числе Анна Политковская, которая среди прочего писала разоблачающие статьи о войне в Чечне. Несмотря на угрозы, Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал право журналистов писать все, что они хотят, о чем угодно, при условии, что они соблюдают профессиональные и этические стандарты журналистики, говорится в сообщении комитета.
Мария Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачить злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах. В 2012 году она стала соучредителем Rappler, цифровой медиа-компании для журналистских расследований, которую она до сих пор возглавляет. Как журналист и генеральный директор Rappler, Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова, говорится на сайте премии.
Rappler сосредоточил критическое внимание на скандальной и кровавой кампании режима Дутерте по борьбе с наркотиками. Число погибших в ней настолько велико, что кампания напоминает войну против собственного населения страны. Ресса и Rappler также задокументировали, как социальные сети используются для распространения фейковых новостей, преследования оппонентов и манипулирования публичным дискурсом, отмечается в пресс-релизе.
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