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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Жизнь планеты

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

National Geographic Россия
08 октября 2021
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Фото: «Новая газета»
Вместе с ним ее удостоилась филиппинская журналистка.

Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира за 2021 год главному редактору российского издания «Новая Газета» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира».

«Ресса и Муратов получают Премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», – пресс-релиз Нобелевского комитета.

Как говорится в заявлении, Дмитрий Андреевич Муратов на протяжении десятилетий защищает свободу слова в России во все более сложных условиях. В 1993 году он стал одним из основателей независимого издания «Новая газета». С 1995 года он является главным редактором газеты – в общей сложности уже 24 года. Нобелевский комитет отметил, что «Новая газета» – самая независимая газета в России сегодня, с принципиально критическим отношением к власти.

Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная честность газеты сделали ее важным источником информации о важных аспектах жизни российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ. С момента своего создания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на самые разные темы – от коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, фальсификаций на выборах и «фабрик троллей» до использования собственных вооруженных сил как в России, так и за ее пределами, отмечается в пресс-релизе.  

Оппоненты «Новой газеты» отвечали изданию преследованием, угрозами и насилием. С момента основания газеты были убиты шесть журналистов, в том числе Анна Политковская, которая среди прочего писала разоблачающие статьи о войне в Чечне. Несмотря на угрозы, Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал право журналистов писать все, что они хотят, о чем угодно, при условии, что они соблюдают профессиональные и этические стандарты журналистики, говорится в сообщении комитета.

«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны», – Дмитрий Муратов изданию «Подъем».
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Мария Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачить злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах. В 2012 году она стала соучредителем Rappler, цифровой медиа-компании для журналистских расследований, которую она до сих пор возглавляет. Как журналист и генеральный директор Rappler, Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова, говорится на сайте премии.

Rappler сосредоточил критическое внимание на скандальной и кровавой кампании режима Дутерте по борьбе с наркотиками. Число погибших в ней настолько велико, что кампания напоминает войну против собственного населения страны. Ресса и Rappler также задокументировали, как социальные сети используются для распространения фейковых новостей, преследования оппонентов и манипулирования публичным дискурсом, отмечается в пресс-релизе.

«Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит для защиты от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды. Нобелевский комитет убежден, что свобода слова и свобода информации помогают обеспечить информированность общественности. Эти права являются важнейшими предпосылками демократии и защиты от войн и конфликтов. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Рессе и Дмитрию Муратову призвано подчеркнуть важность защиты этих основных прав», – Нобелевский комитет.

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