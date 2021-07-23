«Глаза, как блюдца»: скандинавский фольклор в выставке МАММ
В рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии-2021», которое проходит в Манеже, Мультимедиа Арт Музей, Москва представил выставку «Глаза, как блюдца». Это первый совместный проект финско-норвежского творческого дуэта Каролин Йорт и Риитты Иконен. Работа над ним началась в Норвегии в 2011 году и продолжается до сих пор.
Помните глазастых собак в сказке Ганса Христиана Андерсена «Огниво»? В частности, к таким персонажам древнего фольклора, порожденным природой и потусторонними силами, и отсылает проект. Например, собаки эти – традиционные фольклорные персонажи (предположительно древнегерманские или кельтские), призрачные псы, охраняющие погребальные курганы.
Источником вдохновения для арт-дуэта послужило изучение фольклора и свойственных ему персонификаций природных явлений. Авторы проекта проехали по 15 странам, изучая местные предания и легенды, в которых человек выживал благодаря умению умилостивить духов и богов, олицетворявших грозные силы природы. С тех древних времен человечество продвинулось далеко вперед по пути укрощения и покорения этих сил и идет дальше, бездумно уничтожая собственную среду обитания.
Название проекта и выставки — «Глаза, как блюдца» — по словам художниц, «заимствовано из народных сказок: в одной рассказывается о собаке с большими глазами, а в другой — про тролля; оба этих персонажа живут под мостом. Столь рискованный способ наблюдения за миром, который они вели, стал для нас символом любознательности, определяющей наше творчество».
За время реализации проекта его главной темой стал человек современной эпохи — те связи, которые он устанавливает с природой сегодня.
Каролин Йорт и Риитта Иконен совершили путешествие по пятнадцати странам, изучая наши отношения с окружающим миром и вкладывая в это исследование все свое живое воображение и любопытство. Люди, которых фотографируют Каролин Йорт и Риитта Иконен, являются полноправными соавторами проекта: объединив художественные навыки в создании скульптур, инсталляций и фотографий, художницы сотрудничают с ними на всех стадиях проекта — от выбора локации до создания головных уборов и костюмов, изготавливаемых из природных компонентов (трав, мхов, водорослей, цветов, веток, камней, ракушек и т. д.).
Уникальные костюмы-скульптуры, задействующие детали окружающего ландшафта, позволяют героям почти полностью в нем раствориться. Кто-то превращается в прибрежный замшелый валун, кто-то становится цветущим холмом, а кому-то удается врасти в заросли морских водорослей. Одинокие фигуры, мастерски вписанные в строгие пейзажи, являются метафорой единства между человеком и природой.
Для участия в проекте Каролин Йорт и Риитта Иконен приглашают самых разных людей, включая пожилых, — одной из важных задач художниц было привлечь внимание к этой уязвимой во многих смыслах социальной группе. Героями съемок становятся вышедшие на пенсию фермеры, рыбаки, зоологи, водопроводчики, парашютисты, оперные певцы, домохозяйки, художники, ученые и др. Художницы находят их через друзей, родственников и газетные объявления, встречают в хозяйственных магазинах, на собраниях обществ садоводов, в бассейнах, центрах для престарелых, на городских улицах.
Произведения, вошедшие в выставку, были сделаны в Норвегии, Финляндии, Исландии, Швеции, Гренландии, на Фарерских островах, во Франции, Англии, США, Японии, Южной Корее, Чехии, Шотландии, Сенегале и Тасмании.
Ознакомиться с другими выставками биеннале «Мода и стиль в фотографии-2021» можно на сайте.