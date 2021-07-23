«Глаза, как блюдца»: скандинавский фольклор в выставке МАММ

В рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии-2021», которое проходит в Манеже, Мультимедиа Арт Музей, Москва представил выставку «Глаза, как блюдца». Это первый совместный проект финско-норвежского творческого дуэта Каролин Йорт и Риитты Иконен. Работа над ним началась в Норвегии в 2011 году и продолжается до сих пор.

Помните глазастых собак в сказке Ганса Христиана Андерсена «Огниво»? В частности, к таким персонажам древнего фольклора, порожденным природой и потусторонними силами, и отсылает проект. Например, собаки эти – традиционные фольклорные персонажи (предположительно древнегерманские или кельтские), призрачные псы, охраняющие погребальные курганы.

Источником вдохновения для арт-дуэта послужило изучение фольклора и свойственных ему персонификаций природных явлений. Авторы проекта проехали по 15 странам, изучая местные предания и легенды, в которых человек выживал благодаря умению умилостивить духов и богов, олицетворявших грозные силы природы. С тех древних времен человечество продвинулось далеко вперед по пути укрощения и покорения этих сил и идет дальше, бездумно уничтожая собственную среду обитания.