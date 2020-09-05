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National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Жизнь планеты
Партнёрский материал

Гонки под парусом и на автодроме

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05 сентября 2020
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Фото: Proyachting
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Фото: Proyachting
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Фото: Proyachting
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Фото: Proyachting
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Фото: Proyachting
В акватории Олимпийского парка Сочи прошел уикенд Делового яхт-клуба, совместивший парусную регату и тест-драйв новой полностью электрической модели Porsche Taycan на трассе «Сочи Автодрома».

10 команд боролись за победу в парусных гонках на современных монотипичных яхтах класса Platu 25. По завершении регаты всем участникам была предоставлена возможность испытать автомобили Porsche на единственной трассе Formula-1 в России. 

Победители регаты были определены в комбинированном зачете по результатам шести гонок по дистанции под парусом и успешного прохождения гоночной трассы.

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Фото: Porsche Russland
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Фото: Porsche Russland
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Фото: Porsche Russland
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Фото: Porsche Russland
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Фото: Porsche Russland
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Фото: Porsche Russland

«Командам удалось создать на воде и на берегу атмосферу настоящего соревнования, получить новый опыт парусных гонок и автомобильных заездов», — сказала спортивный директор Делового яхт-клуба мастер спорта международного класса Анна Степанова.

Генеральным партнером уикенда выступила Porsche Russland. Мероприятие вошло в официальный календарь российского инвестиционного форума Росконгресса. Партнером по организации парусных гонок выступила компания Proyachting.

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