Гонки под парусом и на автодроме

10 команд боролись за победу в парусных гонках на современных монотипичных яхтах класса Platu 25. По завершении регаты всем участникам была предоставлена возможность испытать автомобили Porsche на единственной трассе Formula-1 в России.

Победители регаты были определены в комбинированном зачете по результатам шести гонок по дистанции под парусом и успешного прохождения гоночной трассы.