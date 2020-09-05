Гонки под парусом и на автодроме

10 команд боролись за победу в парусных гонках на современных монотипичных яхтах класса Platu 25. По завершении регаты всем участникам была предоставлена возможность испытать автомобили Porsche на единственной трассе Formula-1 в России.
Победители регаты были определены в комбинированном зачете по результатам шести гонок по дистанции под парусом и успешного прохождения гоночной трассы.
«Командам удалось создать на воде и на берегу атмосферу настоящего соревнования, получить новый опыт парусных гонок и автомобильных заездов», — сказала спортивный директор Делового яхт-клуба мастер спорта международного класса Анна Степанова.
Генеральным партнером уикенда выступила Porsche Russland. Мероприятие вошло в официальный календарь российского инвестиционного форума Росконгресса. Партнером по организации парусных гонок выступила компания Proyachting.