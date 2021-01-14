Гоночный голубь преодолел Тихий океан, и теперь его собираются убить

Прежде всего расскажем о том, кто такие гоночные голуби и что представляют из себя голубиные гонки. Это разновидность соревнований, в котором задействованы специально дрессированные птицы. Их задача — преодолеть определенное расстояние за заданное время, после чего фиксируется скорость полета. Дрессированные голуби хорошо ориентируются на местности и способны преодолевать большие расстояния. За одну гонку они пролетают в среднем от 10 до 100 км.
Но в данном случае что-то пошло не так. Птица, которая в конце октября участвовала в одной из голубиных гонок, пропала и обнаружилась только в конце декабря… в Австралии. Голубя нашел на своем участке житель пригорода Мельбурна Кевин Челли-Берд. Птица показалась ему ручной, и мужчина решил отыскать ее дом. Ему удалось узнать, что голубь прибыл из США. Австралийские медиа растиражировали эту новость, а эксперты заметили, что голуби просто не способны преодолевать такие расстояния.
Основной версией произошедшего стало то, что голубь, которого Челли-Берд назвал Джо в честь избранного президента США Джо Байдена, мог переправиться в Австралию на грузовом судне, преодолев около 13 000 километров.
Но на этом история не закончилась. Новостью о голубе заинтересовалась австралийская служба, следящая за соблюдением карантина в связи с пандемией коронавируса. Сотрудники службы связались с Кевином и попросили его поймать птицу. Австралиец этого сделать не смог.
По словам австралийца, служба теперь рассматривает возможность найма профессионального ловца птиц. Сама служба отказалась от комментариев в СМИ. Сам Челли-Берд попытался связаться с владельцем голубя, который проживает в Оклахоме, но пока не смог до него дозвониться.
Министерство сельского хозяйства Австралии заявило, что голубю не разрешено оставаться в стране, потому что его нахождение может поставить под угрозу продовольственную безопасность Австралии и местные популяции диких птиц. «Это создает прямой риск биобезопасности для австралийских птиц и нашей птицеводческой отрасли», — говорится в заявлении ведомства.
Из-за уникальной эндемичной фауны в Австралии действуют строгие законы о ввозе животных на территорию страны. Животные обязаны проходить длительный карантин, а все вещи, которые использовались для ухода за животным, после карантина уничтожаются.
В настоящий момент Челли-Берд подкармливает голубя, который по-прежнему не покидает пределы его участка. «Я думаю, что он просто решил, что раз уж я дал ему немного еды, и у него есть место, где передохнуть, то это — его дом», — заключил Челли-Берд.
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