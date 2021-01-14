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Жизнь планеты

Гоночный голубь преодолел Тихий океан, и теперь его собираются убить

National Geographic Россия
14 января 2021
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Фото: Juan Cuervo / Flickr
Птица оказалась за 13 000 километров от родного дома, но ей никто не обрадовался.

Прежде всего расскажем о том, кто такие гоночные голуби и что представляют из себя голубиные гонки. Это разновидность соревнований, в котором задействованы специально дрессированные птицы. Их задача — преодолеть определенное расстояние за заданное время, после чего фиксируется скорость полета. Дрессированные голуби хорошо ориентируются на местности и способны преодолевать большие расстояния. За одну гонку они пролетают в среднем от 10 до 100 км.

Но в данном случае что-то пошло не так. Птица, которая в конце октября участвовала в одной из голубиных гонок, пропала и обнаружилась только в конце декабря… в Австралии. Голубя нашел на своем участке житель пригорода Мельбурна Кевин Челли-Берд. Птица показалась ему ручной, и мужчина решил отыскать ее дом. Ему удалось узнать, что голубь прибыл из США. Австралийские медиа растиражировали эту новость, а эксперты заметили, что голуби просто не способны преодолевать такие расстояния. 

Основной версией произошедшего стало то, что голубь, которого Челли-Берд назвал Джо в честь избранного президента США Джо Байдена, мог переправиться в Австралию на грузовом судне, преодолев около 13 000 километров.

Но на этом история не закончилась. Новостью о голубе заинтересовалась австралийская служба, следящая за соблюдением карантина в связи с пандемией коронавируса. Сотрудники службы связались с Кевином и попросили его поймать птицу. Австралиец этого сделать не смог.

«Они говорят, что если это голубь из Америки, то их беспокоят птичьи болезни, которые он может передавать. Они хотели знать, могу ли я им помочь. Я сказал: "Если честно, я не понимаю. Я могу подойти к нему на расстояние около пяти метров, а затем он отходит от меня"», — Кевин Челли-Берд.

По словам австралийца, служба теперь рассматривает возможность найма профессионального ловца птиц. Сама служба отказалась от комментариев в СМИ. Сам Челли-Берд попытался связаться с владельцем голубя, который проживает в Оклахоме, но пока не смог до него дозвониться.

Министерство сельского хозяйства Австралии заявило, что голубю не разрешено оставаться в стране, потому что его нахождение может поставить под угрозу продовольственную безопасность Австралии и местные популяции диких птиц. «Это создает прямой риск биобезопасности для австралийских птиц и нашей птицеводческой отрасли», — говорится в заявлении ведомства.

Из-за уникальной эндемичной фауны в Австралии действуют строгие законы о ввозе животных на территорию страны. Животные обязаны проходить длительный карантин, а все вещи, которые использовались для ухода за животным, после карантина уничтожаются.

В настоящий момент Челли-Берд подкармливает голубя, который по-прежнему не покидает пределы его участка. «Я думаю, что он просто решил, что раз уж я дал ему немного еды, и у него есть место, где передохнуть, то это — его дом», — заключил Челли-Берд. 

Почитайте о зеленом голубе, которого заметили в Приморском крае. 

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