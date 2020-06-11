Горбатый кит опрокинул лодку у американского побережья

Происшествие случилось в понедельник, 8 июня. Двое друзей рыбачили недалеко от D Street в Seaside Park (штат Нью-Джерси), когда из воды выпрыгнул кит и врезался в 7-метровую лодку. Люди оказались за бортом, но им удалось доплыть до берега.
Через некоторое время лодку прибило к берегу, и ее фото опубликовали в Facebook представители Seaside Park.
«Кит вынырнул на поверхность и приземлился на лодку всего в нескольких десятков ярдов от D Street. Лодка пристала к берегу. Мы видели, как всё происходило. Оба пассажира лодки в порядке. Кит продолжал спокойно плавать и нырять после инцидента, так что, похоже, с ним все в порядке. По предварительной информации, это был горбатый кит», — написали в Seaside Park.
Как отметил Роберт Шёлкопф, директор бригантинского Центра по изучению морских млекопитающих, кит «сделал то, что обычно делают киты — они ищут еду, не обращая ни на что внимания». Эксперт согласен, что это был горбатый кит, однако его сотрудники собрали образцы ДНК с лодки в надежде подтвердить эту информацию. По мнению Шёлкопфа, кит плавал возле берега в поисках кормовой рыбы.
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