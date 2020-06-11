Горбатый кит опрокинул лодку у американского побережья

Происшествие случилось в понедельник, 8 июня. Двое друзей рыбачили недалеко от D Street в Seaside Park (штат Нью-Джерси), когда из воды выпрыгнул кит и врезался в 7-метровую лодку. Люди оказались за бортом, но им удалось доплыть до берега.

Через некоторое время лодку прибило к берегу, и ее фото опубликовали в Facebook представители Seaside Park.