Город шедевров: 873-й День рождения Москвы посвятят музеям
5 и 6 сентября День города отметят более чем на 40 городских и парковых площадках. Его гостей будут ждать уникальные арт-объекты, исторические реконструкции, интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения, вдохновленные главными музейными экспонатами столицы. И, конечно, планируются специальные программы от московских музеев!
Часы работы площадок: 5 и 6 сентября с 10.00 до 22.00
Подробности о Дне города и полное расписание событий смотрите на сайте https://moscowseasons.com/festival/moscow873/
Чтобы показать, насколько богаты и разнообразны экспозиции московских музеев, площадки празднования Дня города посвятили нескольким большим «музейным» темам. Они перенесут гостей в далекое прошлое, дадут прикоснуться к великим произведениям искусства, расскажут о природных богатствах, чудесах науки и техники.
В парке «Коломенское» гости праздника откроют для себя Москву XVI–XVII веков. Они попадут в шумную стрелецкую слободу, «населенную» реконструкторами. Увидят смотр государева войска, побывают в мастерских ткача, кожевника и кузнеца. Впечатляющий арт-объект «Большой Каменный мост» познакомит с архитектурным обликом средневековой Москвы с ее деревянными домами и каменными палатами.
В парке «Печатники» все желающие смогут почувствовать себя настоящими археологами — поучаствовать в импровизированных раскопках, научиться сортировать и описывать находки. Историки расскажут им о самых интересных археологических артефактах, обнаруженных на территории Москвы.
В парке «Митино» можно будет побывать на железнодорожном узле времен Первой Мировой войны: изучить вагон, переоборудованный по образцу 1914 года под нужды военной медицины, пообщаться с сестрами милосердия, понаблюдать за сборами солдат и вообще узнать много интересного о том, какую роль в военное время играли железные дороги.
Московские музеи ретроавтомобилей становятся все популярнее. А 5 и 6 сентября такая выставка пройдет на Академической площади в Троицке. Там вы увидите разные модели советских автомобилей, изучите их устройство, а с помощью особого приспособления любой желающий сможет самостоятельно поднять машину весом более тонны!
Площадку в Парке Победы в Зеленограде посвятят обороне Москвы в 1941 году. Там установят арт-объекты в виде танка Т-34-76, военной авиатехники и Ордена Красной Звезды, а у посетителей будет уникальная возможность побывать в воссозданном реконструкторами штабе ополчения — увидеть, как шла запись добровольцев (ополчение состояло только из них), узнать азы шифрования и работы радистов.
В «Лианозовском» парке можно будет изучить быт и культурную жизнь Москвы XIX века. В этом вам помогут арт-объекты — «ожившие» картины «Московский трактир» Бориса Кустодиева, «Торг. Сцена из крепостного быта» Николая Неврева, «Хоровод в Курской губернии» Константина Трутовского, гравюра «Рифмач читает свои стихи» Ивана Теребенева. Профессиональные актеры в тех же интерьерах и костюмах, что и герои полотен, разыграют сценки по их мотивам.
В Измайловском парке с помощью арт-объектов и театрализованных сцен воссоздадут один из финальных боев Отечественной войны 1812 года — сражение у Березины. Так, в ходе одной из реконструкторских программ гости увидят, как сооружались в начале XIX века мобильные переправы — мосты. Здесь же они найдут большой арт-объект в виде самой массовой награды Российской империи — Ордена Святого Георгия.
Прогулка по площадке «Наука и техника» в парке «Красная Пресня» обещает погружение в мир изобретений и экспериментов! Гости смогут принять участие в интеллектуальных играх, разобраться в принципе работы Архимедова винта с помощью большого арт-объекта, познакомиться с осветительной техникой разных эпох.
В Детском ландшафтном парке «Южное Бутово» появятся познавательные арт-объекты — 3D-витрины. Одни познакомят с природными комплексами Москвы, другие — с ее обычаями, праздниками и бытом прошлых веков, а третьи расскажут о знаковых событиях нашей военной истории. На площадке также откроется художественная школа.
Площадку в парке «Кузьминки» посвятили флоре и фауне столицы. Здесь вас «встретят» удивительные 3D-скульптуры животных — обитателей Московского зоопарка, а ведущие пригласят поучаствовать в мастер-классах по высадке и уходу за растениями.
Одна из центральных площадок праздника — пространство между Манежной площадью и площадью Революции. Там появится несколько красивых тематических лаундж-зон, где можно отдохнуть и сделать эффектные фотографии, и масштабный арт-объект «Тропа ботанического сада» в виде экотропы с подиумом-прудом из LED-экранов и с настоящими зелеными насаждениями.
На городских площадках в столичных округах будет не менее интересно! В празднике поучаствуют 13 таких площадок, в том числе две новые — на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц в СЗАО и на улице Ключевой, владение 22 в ЮАО (у метро Алма-Атинская).
Их гостям предложат совершить путешествие в мир точных и гуманитарных наук, живописи и истории вместе с музеями Москвы. Там откроются художественные студии, где можно познакомиться с разными направлениями живописи и порисовать на пленэре. Для посетителей заработают «музейные» лектории, кулинарные студии и ресайклинг-мастерские, ведущие которых научат создавать красивые вещи из вторичного сырья и экологичных материалов.
На «Геологической станции» на Городецкой улице гости узнают о тонкостях геологической разведки и тектоническом строении Земли, изучат разные виды вулканических пород и минералов. На Ореховом бульваре детей ждут инженерные классы, где они создадут самодельные часы, фонарики и лупы с подсветкой. А на Профсоюзной улице покажут, как расписывать керамику, делать красивые аксессуары для дома из белой глины, готовить легкий салат с тунцом и вялеными помидорами и аппетитные шоколадные маффины.
Праздничную атмосферу на площадках будут поддерживать со сцен талантливые артисты: для гостей праздника выступят кукольные театры — лауреаты премии «Золотая маска», молодежные театральные труппы, джазовые и акапелла-коллективы.
Вход на площадки праздника и участие во всех событиях совершенно бесплатны.