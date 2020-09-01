Город шедевров: 873-й День рождения Москвы посвятят музеям

Подробности о Дне города и полное расписание событий смотрите на сайте https://moscowseasons.com/festival/moscow873/

Чтобы показать, насколько богаты и разнообразны экспозиции московских музеев, площадки празднования Дня города посвятили нескольким большим «музейным» темам. Они перенесут гостей в далекое прошлое, дадут прикоснуться к великим произведениям искусства, расскажут о природных богатствах, чудесах науки и техники.

В парке «Коломенское» гости праздника откроют для себя Москву XVI–XVII веков. Они попадут в шумную стрелецкую слободу, «населенную» реконструкторами. Увидят смотр государева войска, побывают в мастерских ткача, кожевника и кузнеца. Впечатляющий арт-объект «Большой Каменный мост» познакомит с архитектурным обликом средневековой Москвы с ее деревянными домами и каменными палатами.

В парке «Печатники» все желающие смогут почувствовать себя настоящими археологами — поучаствовать в импровизированных раскопках, научиться сортировать и описывать находки. Историки расскажут им о самых интересных археологических артефактах, обнаруженных на территории Москвы.

В парке «Митино» можно будет побывать на железнодорожном узле времен Первой Мировой войны: изучить вагон, переоборудованный по образцу 1914 года под нужды военной медицины, пообщаться с сестрами милосердия, понаблюдать за сборами солдат и вообще узнать много интересного о том, какую роль в военное время играли железные дороги.

Московские музеи ретроавтомобилей становятся все популярнее. А 5 и 6 сентября такая выставка пройдет на Академической площади в Троицке. Там вы увидите разные модели советских автомобилей, изучите их устройство, а с помощью особого приспособления любой желающий сможет самостоятельно поднять машину весом более тонны!

Площадку в Парке Победы в Зеленограде посвятят обороне Москвы в 1941 году. Там установят арт-объекты в виде танка Т-34-76, военной авиатехники и Ордена Красной Звезды, а у посетителей будет уникальная возможность побывать в воссозданном реконструкторами штабе ополчения — увидеть, как шла запись добровольцев (ополчение состояло только из них), узнать азы шифрования и работы радистов.

В «Лианозовском» парке можно будет изучить быт и культурную жизнь Москвы XIX века. В этом вам помогут арт-объекты — «ожившие» картины «Московский трактир» Бориса Кустодиева, «Торг. Сцена из крепостного быта» Николая Неврева, «Хоровод в Курской губернии» Константина Трутовского, гравюра «Рифмач читает свои стихи» Ивана Теребенева. Профессиональные актеры в тех же интерьерах и костюмах, что и герои полотен, разыграют сценки по их мотивам.

В Измайловском парке с помощью арт-объектов и театрализованных сцен воссоздадут один из финальных боев Отечественной войны 1812 года — сражение у Березины. Так, в ходе одной из реконструкторских программ гости увидят, как сооружались в начале XIX века мобильные переправы — мосты. Здесь же они найдут большой арт-объект в виде самой массовой награды Российской империи — Ордена Святого Георгия.

Прогулка по площадке «Наука и техника» в парке «Красная Пресня» обещает погружение в мир изобретений и экспериментов! Гости смогут принять участие в интеллектуальных играх, разобраться в принципе работы Архимедова винта с помощью большого арт-объекта, познакомиться с осветительной техникой разных эпох.

В Детском ландшафтном парке «Южное Бутово» появятся познавательные арт-объекты — 3D-витрины. Одни познакомят с природными комплексами Москвы, другие — с ее обычаями, праздниками и бытом прошлых веков, а третьи расскажут о знаковых событиях нашей военной истории. На площадке также откроется художественная школа.

Площадку в парке «Кузьминки» посвятили флоре и фауне столицы. Здесь вас «встретят» удивительные 3D-скульптуры животных — обитателей Московского зоопарка, а ведущие пригласят поучаствовать в мастер-классах по высадке и уходу за растениями.

Одна из центральных площадок праздника — пространство между Манежной площадью и площадью Революции. Там появится несколько красивых тематических лаундж-зон, где можно отдохнуть и сделать эффектные фотографии, и масштабный арт-объект «Тропа ботанического сада» в виде экотропы с подиумом-прудом из LED-экранов и с настоящими зелеными насаждениями.