Госдума запретила изымать домашних животных за долги

Такое положение существовало в Гражданском процессуальном кодексе.

Один из авторов инициативы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что в спорных ситуациях доказательством того, что животное используется владельцем для получения дохода и может быть изъято, должен будет заниматься сам кредитор.