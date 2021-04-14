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Жизнь планеты

Госдума запретила изымать домашних животных за долги

National Geographic Россия
14 апреля 2021
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Фото: pixabay.com
Такое положение существовало в Гражданском процессуальном кодексе.

Госдума на заседании 13 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий изъятие судебными приставами домашних животных за долги.

Внесенными в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ правками запрещается изъятие по судебным исполнительным документам домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.

Один из авторов инициативы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что в спорных ситуациях доказательством того, что животное используется владельцем для получения дохода и может быть изъято, должен будет заниматься сам кредитор.

«Бремя доказательства того, что животное используется в предпринимательской деятельности, лежит на соответствующей кредитной организации. Изъятия будут касаться, конечно, тех, для кого это организованный вид бизнеса — кто домашних животных использует в культурно-зрелищных мероприятиях, например, в цирке, или в питомниках, где их прямо разводят», — Владимир Бурматов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал изъятие домашних питомцев недопустимым и выразил надежду, что новый закон позволит предотвратить трагедии, которые порой разыгрываются, если приставы забирают животное, ставшее членом семьи.

Проект закона был внесен в Думу в сентябре 2020 года. Авторы документа отмечали, что в России законодательно запрещено изымать сельскохозяйственных животных (скот, олени, кролики, птицы, пчелы), но кошек и собак приставы могут забирать, и это «варварство, кощунство и запредельная жестокость».

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