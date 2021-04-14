Госдума запретила изымать домашних животных за долги

Госдума на заседании 13 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий изъятие судебными приставами домашних животных за долги.
Внесенными в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ правками запрещается изъятие по судебным исполнительным документам домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.
Один из авторов инициативы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что в спорных ситуациях доказательством того, что животное используется владельцем для получения дохода и может быть изъято, должен будет заниматься сам кредитор.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал изъятие домашних питомцев недопустимым и выразил надежду, что новый закон позволит предотвратить трагедии, которые порой разыгрываются, если приставы забирают животное, ставшее членом семьи.
Проект закона был внесен в Думу в сентябре 2020 года. Авторы документа отмечали, что в России законодательно запрещено изымать сельскохозяйственных животных (скот, олени, кролики, птицы, пчелы), но кошек и собак приставы могут забирать, и это «варварство, кощунство и запредельная жестокость».