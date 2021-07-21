Российские граждане в Новой Зеландии уже полтора года не могут получить загранпаспорт

Граждане России в Новой Зеландии написали открытое письмо заведующему консульским отделом российского посольства в стране Александру Попову с просьбой в самые кратчайшие сроки доставить из России загранпаспорта, необходимые для жизни за границей, сообщает «Новая газета».
Из письма следует, что сотни российских граждан, проживающих в Новой Зеландии, уже более года не могут получить свои загранпаспорта. Без документов люди не могут продлить визу, устроиться на работу, купить машину или дом и поехать куда-либо, кроме России. Дипломатическая почта, которая должна доставлять паспорта, перестала работать из-за фактически закрытой по причине COVID-19 границы и обязательного карантина для курьера при въезде.
«Существующее положение с получением заграничных паспортов РФ вынуждает нас обратиться к Вам с требованием найти решение о скорейшей выдаче паспортов. В настоящее время, по сведениям из разных источников, уже около 800 граждан РФ проживающих на территории Новой Зеландии, ожидают получение заграничных паспортов РФ.
У большинства граждан, которые подали заявку на получение паспорта через посольство Российской Федерации в г. Веллингтон, истекли действующие заграничные паспорта. Также срок ожидания нового паспорта у большинства заявителей превышает установленный регламентом и законом срок рассмотрения заявки и в отдельных случаях составляет уже 18 месяцев и более с момента подачи заявки на новый паспорт.
На все запросы о разъяснении сроков и причин задержки выдачи новых паспортов работники консульского отдела посольства РФ, включая Вас, Александр Владимирович, отвечают устно или письменно, объясняя следующее: „Ваш паспорт изготовлен, но не может быть доставлен из Москвы в посольство РФ в Новой Зеландии из-за ограничений для дипломатических курьеров в связи с COVID-19“. При этом не указывая никаких возможных сроков доставки паспортов», — говорится в тексте письма.
По словам авторов письма, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, в консульствах РФ в других странах продолжают выдаваться заграничные паспорта.
«Если прежние регламенты и процедуры не позволяют доставить паспорта в Новую Зеландию в сложившихся обстоятельствах, то рассмотрите альтернативные возможности и варианты доставки паспортов. Учитывая, как долго мы ожидаем паспорта и каково влияние отсутствия последних на нашу повседневную жизнь, мы с радостью предложим Вам возможные варианты пересылки паспортов в Новую Зеландию, если у вас не найдется альтернатив», — завершают свое обращение авторы письма.