Российские граждане в Новой Зеландии уже полтора года не могут получить загранпаспорт

«Существующее положение с получением заграничных паспортов РФ вынуждает нас обратиться к Вам с требованием найти решение о скорейшей выдаче паспортов. В настоящее время, по сведениям из разных источников, уже около 800 граждан РФ проживающих на территории Новой Зеландии, ожидают получение заграничных паспортов РФ.

У большинства граждан, которые подали заявку на получение паспорта через посольство Российской Федерации в г. Веллингтон, истекли действующие заграничные паспорта. Также срок ожидания нового паспорта у большинства заявителей превышает установленный регламентом и законом срок рассмотрения заявки и в отдельных случаях составляет уже 18 месяцев и более с момента подачи заявки на новый паспорт.

На все запросы о разъяснении сроков и причин задержки выдачи новых паспортов работники консульского отдела посольства РФ, включая Вас, Александр Владимирович, отвечают устно или письменно, объясняя следующее: „Ваш паспорт изготовлен, но не может быть доставлен из Москвы в посольство РФ в Новой Зеландии из-за ограничений для дипломатических курьеров в связи с COVID-19“. При этом не указывая никаких возможных сроков доставки паспортов», — говорится в тексте письма.