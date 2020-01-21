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Жизнь планеты

Грета Тунберг потребовала «немедленно и полностью» отказаться от ископаемого топлива

21 января 2020
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Фото: The Guardian / YouTube
Главная экоактивистка планеты выступила на экономическом форуме в Давосе

50-й Всемирный экономический форум (ВЭФ) собрал в Давосе (Швейцария) три тысячи чиновников из 117 стран мира, включая 53 главы государств, а также около 1,7 тысячи бизнесменов, журналистов, экспертов и общественных деятелей. Основная повестка встречи — как преодолеть экономический кризис, при этом не выходя за рамки концепции устойчивого развития, направленной на восстановление окружающей среды.

Одним из спикеров форума стала Грета Тунберг, призвавшая коммерческие организации и государства «немедленно прекратить инвестиции в разведку и добычу ископаемых видов топлива», а также «немедленно и полностью отказаться от ископаемого топлива».

Грета Тунберг — шведская школьница и экологическая активистка, известная своим одиночным пикетом у шведского парламента с призывом к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. Ее действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат», или «пятницы за будущее». Time признал Грету Тунберг человеком 2019 года, а вот президент Бразилии назвал ее «отродьем».