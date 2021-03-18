Группа добровольцев проведет 40 дней в пещере в полной изоляции

14 марта 2021 года группа из 15 человек погрузилась в глубины пещеры Ломбривс в департаменте Арьеж на юго-западе Франции в рамках эксперимента Deep Time.

Ломбривс — популярная туристическая достопримечательность, сам по себе поход в пещеру не является чем-то необычным. Но уникальной эту экспедицию делает то, что отобранные 15 человек не туристы и не спелеологи, а добровольцы в научном эксперименте. Они согласились жить глубоко внутри пещеры в течение 40 дней без мобильных телефонов и любых других устройств, которые могли бы соединить их с внешним миром. Они будут оставаться в пещере на протяжении всего эксперимента, под поверхностью земли, без естественного освещения.

Мужчины и женщины, принявшие участие в эксперименте, находятся в возрасте от 27 до 50 лет, имеют разное географическое и профессиональное происхождение и отличаются хорошим физическим и психическим здоровьем.

Основная цель эксперимента Deep Time состоит в том, чтобы отследить и проанализировать, как длительное пребывание под землей влияет на человеческий разум и тело.