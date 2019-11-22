Группа Kiss устроила морской концерт для акул, но целевая аудитория не приплыла

Ветераны хеви-метала отыграли концерт на небольшом судне близ австралийского города Порт-Линкольн, у берегов которого водится множество акул. С помощью специальных динамиков звук транслировался под воду.
По замыслу музыкантов, низкочастотные звуки должны были привлечь больших белых акул (Carcharodon carcharias), но рыбы остались равнодушны к музыке Kiss.
Необычное мероприятие было анонсировано в октябре, и оно даже имеет под собой научное основание. В 2011 году австралиец Мэтт Уоллер, занимающийся организацией дайвинга с акулами проводил эксперименты с подводными динамиками. Он обнаружил, что музыка, особенно рок и хеви-метал, может привлекать акул.
Научное обоснование этого феномена изложено в журнале Science в 1963 году. Ученые сообщили, что крупные акулы особенно чувствительны к пульсирующим низкочастотным звукам, возможно потому, что эти звуки похожи на шум, производимый жертвами бедствия.
Уоллер продолжал эксперименты, но не получил каких-либо систематических результатов. По его словам, одна акула постоянно выпрыгивала из воды, когда в динамиках играла песня Talking Heads «Sax and Violins». Однако то, что работало на одной неделе, не всегда срабатывало на другой.
Уоллер поучаствовал и в нынешнем эксперименте группы Kiss в рамках рекламной кампании Animal Experiences Airbnb.
Музыканты отыграли четыре песни, но ни одна акула в окрестности не появилась. Зрителями мероприятия оказались лишь восемь фанатов группы, располагавшихся на соседнем судне — именно столько билетов выпущено на выступление.
Солист и гитарист группы Пол Стэнли не смог принять участие в концерте из-за гриппа.