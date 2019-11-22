Группа Kiss устроила морской концерт для акул, но целевая аудитория не приплыла

Необычное мероприятие было анонсировано в октябре, и оно даже имеет под собой научное основание. В 2011 году австралиец Мэтт Уоллер, занимающийся организацией дайвинга с акулами проводил эксперименты с подводными динамиками. Он обнаружил, что музыка, особенно рок и хеви-метал, может привлекать акул.

Научное обоснование этого феномена изложено в журнале Science в 1963 году. Ученые сообщили, что крупные акулы особенно чувствительны к пульсирующим низкочастотным звукам, возможно потому, что эти звуки похожи на шум, производимый жертвами бедствия.

Уоллер продолжал эксперименты, но не получил каких-либо систематических результатов. По его словам, одна акула постоянно выпрыгивала из воды, когда в динамиках играла песня Talking Heads «Sax and Violins». Однако то, что работало на одной неделе, не всегда срабатывало на другой.