Хакер взломал систему водоснабжения и попытался отравить город во Флориде
Правоохранительные органы американского города Олдсмар (штат Флорида) сообщили о взломе местной водоочистной станции. По их данным, хакер смог удалённо получить доступ к системе станции и попытался в 100 раз увеличить концентрацию потенциально опасного химического вещества — гидроксида натрия.
Неизвестный взломал компьютерную систему водоочистной станции в пятницу, 6 февраля, и ненадолго увеличил количество гидроксида натрия со 100 частей на миллион до 11 100 частей на миллион. Об этом заявил шериф округа Пинеллас Боб Гуалтьери на пресс-конференции в понедельник (8 февраля).
Гидроксид натрия (NaOH) — это самая распространённая щёлочь и коррозионно-агрессивное соединение, используемое в небольших количествах для контроля кислотности воды. Его также называют «едкая щёлочь», что обусловлено свойством разъедать кожу, причиняя сильные ожоги. В высоких и неразбавленных концентрациях он может быть смертельным.
Отравление системы водоснабжения раньше случалось, но ненамеренно. В 2007 году в одном из городов штата Массачусетс вода случайно была обработана слишком большим количеством NaOH, что вызвало ожоги и раздражение кожи у людей, которые принимали душ.
Местные и федеральные власти уже начали расследование преступления, о котором сообщил шериф.
«Столь значительного неблагоприятного воздействия на очищаемую воду ранее не наблюдалось», — заявил Гуалтьери. «Важно отметить, что общественность никогда не подвергалась [такой] опасности».
К счастью, взлом фактически не изменил систему водоснабжения города с населением около 15 000 человек благодаря бдительности операторов завода. Они впервые заметили, что кто-то получает удаленный доступ к системе на прошлой неделе, но это не считалось необычным, поскольку управление обычно и осуществляется удаленно.
Позднее в тот же день к системе снова подключился неизвестный, и это потребовало вмешательства. Теперь система отключена от любого удаленного доступа.
Даже если бы проникновение не заметили, потребовалось бы больше суток на то, чтобы вода попала в водопровод. Мэр Олдсмара Эрик Зайдель похвалил работающую систему мониторинга и дублирующий её протокол, который бы заметил изменение уровня pH в любом случае.
Недавнее происшествие подчеркивает, насколько уязвимыми могут быть подключенные системы на важнейших объектах. И это должно быть тревожным сигналом для необходимости кибербезопасности.