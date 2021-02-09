Хакер взломал систему водоснабжения и попытался отравить город во Флориде

Правоохранительные органы американского города Олдсмар (штат Флорида) сообщили о взломе местной водоочистной станции. По их данным, хакер смог удалённо получить доступ к системе станции и попытался в 100 раз увеличить концентрацию потенциально опасного химического вещества — гидроксида натрия.

Неизвестный взломал компьютерную систему водоочистной станции в пятницу, 6 февраля, и ненадолго увеличил количество гидроксида натрия со 100 частей на миллион до 11 100 частей на миллион. Об этом заявил шериф округа Пинеллас Боб Гуалтьери на пресс-конференции в понедельник (8 февраля).

Гидроксид натрия (NaOH) — это самая распространённая щёлочь и коррозионно-агрессивное соединение, используемое в небольших количествах для контроля кислотности воды. Его также называют «едкая щёлочь», что обусловлено свойством разъедать кожу, причиняя сильные ожоги. В высоких и неразбавленных концентрациях он может быть смертельным.

Отравление системы водоснабжения раньше случалось, но ненамеренно. В 2007 году в одном из городов штата Массачусетс вода случайно была обработана слишком большим количеством NaOH, что вызвало ожоги и раздражение кожи у людей, которые принимали душ.

Местные и федеральные власти уже начали расследование преступления, о котором сообщил шериф.