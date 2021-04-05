Благотворительный забег с собаками: чем заняться на выходных в Москве

Впервые за всю историю к доброй команде Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» присоединятся четвероногие благобегуны! Участником может стать каждый, у кого есть дома собака, так что организаторы приглашают всех хозяев Бобиков и Шариков принять участие в самом веселом и добром забеге с собаками — «Быстрый пес»!

Кросс с четвероногими питомцами состоится 17 апреля в парке «Битцевский лес» (м. Беляево). Размер и порода не важны — бегут все, кто готов преодолеть 2 км в свое удовольствие. Маршрут проложен в один круг. Покрытие грунтовое, возможна глубокая грязь и лужи — вашей собаке точно понравится!

Вы и ваш четвероногий друг сможете не только весело провести апрельскую субботу, но и помочь подопечным детям фонда получить необходимую реабилитацию и лечение. Команда благобегунов фонда принимает участие в нескольких забегах в течение года, где каждый участник собирает средства в поддержку детей-сирот с особенностями развития. И в апреле участники впервые выйдут на старт самого пушистого и мокроносого забега вместе со своими питомцами.