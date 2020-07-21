Детеныши северного оленя родились в подразделении Московского зоопарка

Сразу пять детенышей северного оленя появились в Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка. Маленькие оленята пока сильно отличаются от своих горделивых сородичей. У малышей «детская» рыжая шерстка, они держатся рядом со своими мамами и прячутся в деревянный домик при малейшем шуме.

Детеныши родились еще в мае, среди них четыре самца и одна самочка. Пока они питаются материнским молоком, но, повторяя за взрослыми, пробуют все то, что растет в вольере: траву, листья, ветки кустов. Детеныш, который первым появился на свет, оказался самым бойким и любопытным: пока остальные оленята не отходят от своих мам, он внимательно исследует вольер и интересуется всем, что происходит вокруг.