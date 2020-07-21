Детеныши северного оленя родились в подразделении Московского зоопарка

Сразу пять детенышей северного оленя появились в Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка. Маленькие оленята пока сильно отличаются от своих горделивых сородичей. У малышей «детская» рыжая шерстка, они держатся рядом со своими мамами и прячутся в деревянный домик при малейшем шуме.
Детеныши родились еще в мае, среди них четыре самца и одна самочка. Пока они питаются материнским молоком, но, повторяя за взрослыми, пробуют все то, что растет в вольере: траву, листья, ветки кустов. Детеныш, который первым появился на свет, оказался самым бойким и любопытным: пока остальные оленята не отходят от своих мам, он внимательно исследует вольер и интересуется всем, что происходит вокруг.
В Центре живет две группы северных лесных оленей, всего вместе с детенышами – 20 животных. В их просторных вольерах растут кусты и высокие деревья, под которыми прохладно даже в самую жаркую погоду.
Северные олени привыкли жить в суровых погодных условиях. В России они обитают в тайге — от Карелии до Охотского побережья, большая часть живет в тундровой зоне. Поэтому они не очень прихотливы в еде и привыкли есть самую разнообразную растительную пищу, зачастую добывая ее прямо из-под снега. В Центре Московского зоопарка олени питаются свежей травой, а также всем, что находят в вольере. Но их любимое лакомство (как и в природе) – это ягель. Зимой они едят его сухим, а летом сотрудники размачивают ягель в воде, чтобы он был максимально похож на естественный мох в природе.
Численность северных оленей сокращается во всех регионах нашей страны, этот вид занесен в Красную книгу. Московский зоопарк участвует в программе по реинтродукции северного лесного оленя. Детеныши, которые рождаются в Центре, уезжают в Керженский заповедник под Нижним Новгородом (он также принимает участие в программе по реинтродукции) и в другие заповедники по всему миру.
А недавно в Новосибирском зоопарке родилось аж 16 манулят!