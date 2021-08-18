Для кошек выпустили целый музыкальный альбом

Нам уже известно, что правильная аудиотерапия оказывает благотворное влияние не только на здоровье людей, но и на состояние кошек.
Первый в мире альбом для релаксации животных под названием «Музыка для кошек» был издан еще в 2016 году. Его автором стал американский композитор Дэвид Тейе, который перед изданием альбома проводил собственные эксперименты, изучая влияние различных звуков на кошек.
Теперь Дэвид Тейе в коллаборации с Whiskas представляют уникальный музыкальный альбом, созданный специально для котиков. Оригинальный трек под названием «Жизнь замурррчательна» и полноценный плейлист, благотворно влияющий на питомцев, можно послушать уже сейчас — или присоединиться к музыкальной онлайн-трансляции, которая пройдет накануне Всемирного дня бездомных животных для питомцев приюта Фонда «Ника».
Виолончелист Дэвид Тейе 20 лет солировал в Американском национальном симфоническом оркестре, прежде чем начать изучать феномены влияния музыки на животных и записать уникальный сборник для кошек. Для того чтобы воплотить свою идею в реальность, Дэвид Тейе провел научное исследование с участием музыкантов, врачей-ветеринаров и нескольких десятков кошек. Исследователи пришли к выводу, что котики по-настоящему расслабляются, когда слышат вибрации, близкие к диапазону их мурчания.
Питомцам давали послушать классическую музыку, благотворно влияющую на людей, а также специальные композиции для кошек. Наилучший эффект на животных произвели звуки на две октавы выше обычного кошачьего «вокала». Реакции оценивали по движениям в сторону звука — трению, мурчанию и обнюхиванию. Так, 15 кошек из 47 стали умиротвореннее, услышав специальные композиции, при этом только две из них так же успокоились под человеческую музыку.
Послушать уникальные треки Дэвида сможет каждый котик и его хозяин! На сайте Whiskas.ru появился целый раздел с музыкальным альбомом для питомцев и плейлистом Дэвида Тейе, который можно добавить к себе на устройство и слушать «котомузыку» в любое время и в любом месте.
Кроме того, 18 августа, накануне Всемирного дня бездомных животных, Whiskas проведет музыкальную онлайн-трансляцию для питомцев приюта Фонда «Ника». Прямой эфир пройдет на официальном Youtube-канале Фонда в 18:00. Зрители не просто услышат особые треки для их любимцев, но и получат возможность увидеть своими глазами реакцию котиков на замурчательные композиции в режиме онлайн.
Во время трансляции каждый сможет поддержать Фонд «Ника», который помогает многим приютам России делать жизнь котиков «замурррчательной». Пользователи могут сделать пожертвование в пользу Фонда прямо во время просмотра, а также увидеть «того самого» котика, которого впоследствии — как знать? — заберут в семью.
Посмотреть онлайн-трансляцию концерта можно по ссылке
Зная, что «котомузыка» снижает уровень беспокойства животных, Whiskas решил помочь не только питомцам приютов, но и пациентам ветклиник — ведь там котики испытывают стресс чаще, чем дома. Так, при поддержке бренда специальные зоны для релакса будут созданы и установлены в некоторых московских ветклиниках. Уютные «домики релаксации» оборудуют динамиками с особой успокаивающей музыкой для котиков на частоте 20 Гц. Несколько минут в таком антистресс-пространстве — и настроение питомца может поменяться в лучшую сторону. Кроме того, колонки с музыкой будут находиться и в кабинетах ветеринаров, чтобы осмотр прошел максимально спокойно.