Для кошек выпустили целый музыкальный альбом

Нам уже известно, что правильная аудиотерапия оказывает благотворное влияние не только на здоровье людей, но и на состояние кошек.

Первый в мире альбом для релаксации животных под названием «Музыка для кошек» был издан еще в 2016 году. Его автором стал американский композитор Дэвид Тейе, который перед изданием альбома проводил собственные эксперименты, изучая влияние различных звуков на кошек.