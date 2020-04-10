Габон запретил употребление в пищу панголинов и летучих мышей на фоне пандемии

Как сообщает информационное агентство AFP, в Габоне неделю назад запретили продажу и употребление в пищу летучих мышей и панголинов, которые считаются возможными промежуточными хозяевами коронавируса Sars-Cov-2.
Президент Али Бонго Ондимба также объявил, что правительство планирует заблокировать столицу Либревиль, и обнародовал пакет чрезвычайных мер для тех, кто сильно пострадал от пандемии.
Считается, что новый коронавирус передался человеку от летучих мышей, но исследователи считают, что он мог распространиться и через другого животного — например, единственного чешуйчатого млекопитающего, панголина. Последовательности генома нового штамма коронавируса, обнаруженного у панголинов, на 99% идентичны коронавирусу, найденному у инфицированных людей.
Панголины находятся под угрозой исчезновения и уже давно защищены, но они продаются на рынках столицы Либревиль, как и летучие мыши, и их мясо популярно. Также панголинов ловят, чтобы отправить контрабандой в Китай — там их мясо считается деликатесом, а чешуя играет важную роль в традиционной медицине. Чешуя панголина не полезнее наших ногтей, но почему-то в Китае с помощью нее лечат все – от проблем с кровообращением до проблем с грудным вскармливанием.
«Аналогичное решение было принято властями, когда наша страна была поражена вирусом Эбола — был введен запрет на употребление в пищу приматов», — сказал министр лесного хозяйства Ли Уайт.
Агентство национальных парков ANPN объявило в середине марта, что туристам больше не будет позволено общаться с гориллами, чтобы избежать любого риска заражения приматов коронавирусом. Также в Китае ранее запретили торговлю и употребление в пищу диких животных.