Храброго пса наградили за спасение коал от пожаров

Собака по кличке Медведь (Bear), помесь бордер-колли и кули, стала членом австралийской спасательной группы по поиску пострадавших при пожаре коал в 2019 году. Пса, брошенного хозяевами, натренировали на то, чтобы выслеживать коал по запаху.
Отважный Медведь помог спасти более сотни коал от пожаров и теперь получил награду Международного фонда защиты животных (IFAW).
Медведь проходил обучение в Университете Саншайн-Кост, где кинологи научили его использовать свое острое обоняние для поиска коал. По словам научного сотрудника университета Романа Кристеску, обоняние Медведя наряду с его энтузиазмом сделали его идеальным спасателем.
Медведя забрали из приюта для животных после того, как бывшие хозяева бросили его из-за обсессивно-компульсивного расстройства.
По словам Кристеску, Медведь до сих пор вносит свой вклад в спасение диких животных Австралии.
Медведь – не единственная собака, натренированная на поиск коал. Обучением этому занимаются TATE Animal Training Enterprises и другие организации, и теперь многие австралийские псы вынюхивают в выгоревших лесах редких эндемиков.
Масштабные лесные пожары в Австралии в сезоне 2019-2020 годов стали одними из самых катастрофических в современной истории. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, огонь стал причиной гибели около трех миллиардов животных, в том числе 143 миллиона млекопитающих, 2,46 миллиарда рептилий, 180 миллионов птиц, 51 миллион лягушек.
Выгорели миллионы гектаров земли, огонь унес жизни 27 человек и уничтожил более 2 тысяч домов.