Храброго пса наградили за спасение коал от пожаров

Собака по кличке Медведь (Bear), помесь бордер-колли и кули, стала членом австралийской спасательной группы по поиску пострадавших при пожаре коал в 2019 году. Пса, брошенного хозяевами, натренировали на то, чтобы выслеживать коал по запаху.

Отважный Медведь помог спасти более сотни коал от пожаров и теперь получил награду Международного фонда защиты животных (IFAW).

Медведь проходил обучение в Университете Саншайн-Кост, где кинологи научили его использовать свое острое обоняние для поиска коал. По словам научного сотрудника университета Романа Кристеску, обоняние Медведя наряду с его энтузиазмом сделали его идеальным спасателем.

Медведя забрали из приюта для животных после того, как бывшие хозяева бросили его из-за обсессивно-компульсивного расстройства.