Как проходит детство красной панды: сборник забавных видео

В начале лета красная панда Мэй Мэй, четырехлетняя самка, живущая в зоопарке Орегона в Портленде, родила долгожданного (для всего зоопарка) детеныша. Малыш родился 18 июня и весил чуть больше 200 граммов. Никто не стал беспокоить новоиспеченную маму, .

«Мы очень счастливы за Мэй Мэй, и это потрясающе видеть, как она так хорошо заботится о своем ребенке», – говорит Эми Каттинг, которая курирует зону красных панд в зоопарке. – «Мы проявляем осторожность и предоставляем ей как можно больше уединения».

Детеныши красной панды рождаются слепыми, их глаза открываются через несколько недель, и обычно они не покидают убежище в течение нескольких месяцев после рождения. Персонал по уходу за животными в Орегонском зоопарке все это время старался никак не тревожить Мэй Мэй и ее детеныша, наблюдая за ними с помощью камеры наблюдения, установленной внутри домика красных панд, чтобы убедиться, что все в порядке. Впрочем, особо они не волновались – Мэй Мэй выхаживает уже не первого детеныша.