Как проходит детство красной панды: сборник забавных видео

В начале лета красная панда Мэй Мэй, четырехлетняя самка, живущая в зоопарке Орегона в Портленде, родила долгожданного (для всего зоопарка) детеныша. Малыш родился 18 июня и весил чуть больше 200 граммов. Никто не стал беспокоить новоиспеченную маму, .
«Мы очень счастливы за Мэй Мэй, и это потрясающе видеть, как она так хорошо заботится о своем ребенке», – говорит Эми Каттинг, которая курирует зону красных панд в зоопарке. – «Мы проявляем осторожность и предоставляем ей как можно больше уединения».
Детеныши красной панды рождаются слепыми, их глаза открываются через несколько недель, и обычно они не покидают убежище в течение нескольких месяцев после рождения. Персонал по уходу за животными в Орегонском зоопарке все это время старался никак не тревожить Мэй Мэй и ее детеныша, наблюдая за ними с помощью камеры наблюдения, установленной внутри домика красных панд, чтобы убедиться, что все в порядке. Впрочем, особо они не волновались – Мэй Мэй выхаживает уже не первого детеныша.
Мэй Мэй и Мошу, отец детеныша, – уже опытные родители. Пара, приехавшая в Орегонский зоопарк в 2019 году по рекомендации Плана выживания видов красных панд, также произвела на свет двух детенышей в зоопарке Нэшвилла в 2017 году.
Красные, или малые, панды (Ailurus fulgens) считаются вымирающим видом, численность популяции которого сократилась примерно на 50% за последние 20 лет. Хотя точные цифры неизвестны, по некоторым оценкам, в дикой природе осталось всего 2500 особей. Помимо потери среды обитания и фрагментации популяции, красные панды также сталкиваются с браконьерством и незаконной торговлей дикими животными.
Хотя малые панды зовутся так же, как всем известные китайские бамбуковые медведи, они им вовсе не родственники. Эти всеядные ловкие животные с ярким окрасом и роскошным пушистым хвостом являются единственными представителями семейства пандовых (Ailuridae). Их поразительный красно-белый с черным мех обеспечивает зверькам камуфляж в затененных уголках деревьев среди красноватого мха и белых лишайников в их природной среде обитания – горных лесах Гималаев и горных хребтах юго-западного Китая (Непал, Индия, Бутан, Китай и Мьянма).
У новорожденного детеныша шерстка хранит лишь бледный отголосок яркого меха взрослой красной панды. Однако по мере взросления шерсть будет принимать все более насыщенные краски. Пока малыш в основном спит (сопит, зевает и потягивается), а проснувшись начинает играть с мамой или робко изучать мир вокруг – природное любопытство дает о себе знать. Все это не забывают снимать сотрудники зоопарка.
Недавно ветеринары и персонал по уходу за животными провели первый осмотр полуторамесячного детеныша и, наконец, выяснили его пол – малыш оказался самцом!
«Мы по-прежнему будем придерживаться принципа невмешательства и позволим детенышу постепенно привыкнуть к нашему обслуживающему персоналу. Пройдет еще месяц или около того, прежде чем он решится самостоятельно выбраться из логова», – отмечают кураторы.
Тем временем малыш начинает демонстрировать бойкость характера – он часто выходит из домика, карабкается на всевозможные поверхности и очаровательно попискивает.
Посмотрите на детенышей редких змей, вылупившихся недавно в Московском зоопарке. Они тоже яркие и прелестные.