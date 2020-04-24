Желток, Белок и Яйка: в Московском зоопарке поселились капские земляные белки

В Московском зоопарке появились новые обитатели – группа капских земляных белок (Xerus inauris). Она состоит из трех самцов 2015 и 2017 годов рождения. Животные прибыли в зоопарке из Магдебургского зоопарка (ФРГ). Их назвали Желток, Белок и Яйка — как маленьких динозавров из мультфильма «Ледниковый период».

В природе капские земляные белки обитают на Юге Африки. Они активно роют норы, чтобы укрыться от хищников и жары. Однако большую часть времени все равно проводят на поверхности, охлаждая себя тенью пушистого хвоста и купанием в песке.

Вольер отвечает природным привычкам земляных белок. Они могут свободно рыть неглубокие норы в толстом слое песка, а также прятаться в обширных полых бревнах. Территория оборудована дополнительным усиленным освещением, чтобы имитировать африканское солнце.