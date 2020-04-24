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Желток, Белок и Яйка: в Московском зоопарке поселились капские земляные белки

Московский зоопарк
24 апреля 2020
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Фото: bathyporeia / Flickr
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Фото: Tim Ellis / Flickr
За всю историю существования зоопарка эти животные появились там впервые.

В Московском зоопарке появились новые обитатели – группа капских земляных белок (Xerus inauris). Она состоит из трех самцов 2015 и 2017 годов рождения. Животные прибыли в зоопарке из Магдебургского зоопарка (ФРГ). Их назвали Желток, Белок и Яйка — как маленьких динозавров из мультфильма «Ледниковый период».

В природе капские земляные белки обитают на Юге Африки. Они активно роют норы, чтобы укрыться от хищников и жары. Однако большую часть времени все равно проводят на поверхности, охлаждая себя тенью пушистого хвоста и купанием в песке.

Вольер отвечает природным привычкам земляных белок. Они могут свободно рыть неглубокие норы в толстом слое песка, а также прятаться в обширных полых бревнах. Территория оборудована дополнительным усиленным освещением, чтобы имитировать африканское солнце.

Группа пока осваивается на новой территории, старается держаться вместе. Как и в природе, земляные белки постоянно патрулируют территорию, высматривая опасности. В остальное время они либо едят предпочитаемый корм: на выбор из фруктов, овощей, орехов, зерновых смесей, либо общаются между собой. Особенно им нравятся грецкие орехи и круглые сладкие тыквы.

«В отличие от более агрессивных и уверенных в себе сурикатов, эта группа более пуглива. Они пока постоянно настороже, привыкают к новым окрестностям. Белки прибыли к нам месяц назад — и все это время ушло только на установление первичных доверительных отношений. Сейчас они, наконец, привыкли к своим киперам. Будем надеяться, что им у нас понравится», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Почитайте о недавнем прибавлении в зоопарке: там родились верблюжата Шторм и Буря. 

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