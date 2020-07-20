Манулов много не бывает: в Новосибирском зоопарке родилось 16 манулят

Манул (Otocolobus manul) занесен в Красную книгу РФ и Красный список МСОП как вид со статусом «близкий к угрожаемому». Этот хищник с недобрым взглядом и самым густым мехом среди кошачьих обитает в степных и полупустынных районах Передней, Средней и Центральной Азии и на юге Сибири, в основном в регионах довольно безлюдных. Толстенький пушистый манул стал популярен в сети благодаря комично-сердитому выражению мордочки и своеобразной – шмыгающей – манере передвигаться по горным склонам.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида. Недавно сразу три самки манула принесли долгожданное потомство, и теперь в стенах Новосибирского зоопарка резвятся 16 голубоглазых малышей-манулят (цвет глаз у них будет меняться по мере взросления: сперва на зеленый, а затем на желтый).

Одна самка принесла трех котят, другая – пять, а третья – восемь. О комфорте каждого семейства киперы зоопарка заботятся особенно внимательно: каждой маме с котятами предоставлен отдельный вольер. Сейчас осмелевших любопытных детенышей уже можно увидеть на улице, снаружи домиков – правда, для этого придется затаиться и ничем не привлекать внимание осторожных скрытных котов, чтобы не побеспокоить их.