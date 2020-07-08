Не заяц и не капибара, а карликовая мара: в Московском зоопарке родились детеныши необычного грызуна

Двое детенышей чакоанской мары родились в зоопарке 16 июня. Все прошло хорошо, заботливая мама тщательно вылизала малышей и начала их выкармливать. Для зоологов в такие моменты важно создать идеальные условия и не мешать естественному процессу родов и выхаживания, потому что мары по природе довольно пугливые, лучше их не беспокоить.

Детеныши карликовой мары появляются на свет хорошо развитыми: с открытыми глазами, покрытые шерстью, они сразу могут ходить, а через пару часов бегать. Самка кормит своих детенышей до четырех месяцев. Кормление проходит только два раза в день, но длится очень долго – почти по часу.

Родители детенышей приехали в Московский зоопарк из Праги почти шесть лет назад. С тех пор они живут вместе, в помещении, закрытом от посетителей, потому что для размножения этим пугливым животным нужны тишина и покой. Пара мар из столичного зоосада размножается уже в третий раз: в 2017 и 2018 году у них рождалось по одному детенышу.