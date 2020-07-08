Не заяц и не капибара, а карликовая мара: в Московском зоопарке родились детеныши необычного грызуна
Многие знают обыкновенную мару – это один из трех самых крупных грызунов мировой фауны. А вот карликовая (чакоанская) мара в основном известна только специалистам. В отличие от своего крупного родственника карликовая мара (Dolichotis salinicola) весит около двух килограммов. Внешне она напоминает сразу нескольких зверей: зайца, капибару и маленького копытного животного – оленька. Сидит мара как заяц, формой головы похоже на капибару, а передвигается, как оленек. Но на самом деле это грызун, относящийся к семейству свинковых.
Мары распространены на юго-востоке Южной Америки. Эти дневные животные очень любят погреться на солнышке. А ночью прячутся в норах или небольших убежищах. Они растительноядные и пасутся маленькими группами. Так им легче заметить опасность и спастись стремительным бегом.
Двое детенышей чакоанской мары родились в зоопарке 16 июня. Все прошло хорошо, заботливая мама тщательно вылизала малышей и начала их выкармливать. Для зоологов в такие моменты важно создать идеальные условия и не мешать естественному процессу родов и выхаживания, потому что мары по природе довольно пугливые, лучше их не беспокоить.
Детеныши карликовой мары появляются на свет хорошо развитыми: с открытыми глазами, покрытые шерстью, они сразу могут ходить, а через пару часов бегать. Самка кормит своих детенышей до четырех месяцев. Кормление проходит только два раза в день, но длится очень долго – почти по часу.
Родители детенышей приехали в Московский зоопарк из Праги почти шесть лет назад. С тех пор они живут вместе, в помещении, закрытом от посетителей, потому что для размножения этим пугливым животным нужны тишина и покой. Пара мар из столичного зоосада размножается уже в третий раз: в 2017 и 2018 году у них рождалось по одному детенышу.
Посетители могут полюбоваться карликовыми марами в «Доме птиц», где они живут в смешанной экспозиции вместе с бриллиантовыми горлицами и виргинской куропаткой.
Недавно в Московском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки — давайте взглянем и на них.